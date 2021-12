Swiss Life Faire BU-Produkte

Swiss Life Deutschland bietet seinen Versicherten ab sofort flexiblere BU-Angebote an. Studierenden, Auszubildenden und Schülern garantiert der Versicherer einen hohen BU-Schutz und das trotz geringem Einkommen. Studierende können sich bis zu 1.250 Euro im Monat absichern. Schüler und Auszubildende erhalten 1.000 Euro im Fall einer Berufsunfähigkeit.Arbeitnehmer, die einen körperlich besonders anstrengenden Job ausüben, haben oft mit Rücken-, Knie- oder Wirbelsäulenproblemen zu kämpfen. Diese Versicherten bekommen bei der Swiss Life künftig 5 Prozent Nachlass auf den Bruttobeitrag.Auch bei Veränderungen der Lebenssituation des Versicherten passt der Swiss Life die Beiträge an. Nimmt der Arbeitnehmer beispielsweise einen risikoreicheren Job auf, verändern sich die Beiträge nicht. Im Falle einer Arbeitslosigkeit oder einer Elternzeit gibt es einen speziellen BUprotect-Tarif. In einer besonders außergewöhnlichen Lebenssituation kann die Swiss Life die Beiträge auf bis zu 5 Euro im Monat senken.