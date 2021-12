Swiss Life: Parkkonto für Ablaufleistungen

Der Lebensversicherer Swiss Life bietet ein Anlagekonto mit 4,3 Prozent Zinsen pro Jahr an. Das Konto Swiss Life Cash Growth ist vor allem für Kunden gedacht, die noch unentschlossen sind, wie sie die Ablaufleistung aus einer Lebens- oder einer Rentenversicherung wieder anlegen wollen. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 5.000 Euro.



„Viele Versicherte wissen erst einmal nicht, wie sie die Ablaufleistungen verwenden sollen“, sagt Manfred Behrens, Chef von Swiss Life in Deutschland. „Mit Swiss Life Cash Growth kann man sein Geld ertragreich parken und sich in aller Ruhe entscheiden.“