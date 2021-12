Swiss Life: Rentenversicherung setzt auf erneuerbare Energie

Investoren des LAP Germany Pension haben die Wahl zwischen zwei Anlagestrategien. Bei der defensiven Variante legt der Vermögensverwalter Hottinger & Cie., der das Portfolio managt, das Geld fast ausschließlich in Erneuerbare-Energie-Fonds an. Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und andere alternative Investmentfonds können bis zu 15 Prozent des Portfolios betragen.Die Alternativvariante für risikofreudigere Kunden sieht vor, dass mindestens die Hälfte des Portfolios aus Erneuerbare Energie-Fonds besteht. Bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens können sowohl in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und andere alternative Investmentfonds als auch in Immobilienfonds angelegt werden.Unter den Zielfonds des (LAP) Germany Pension befinden sich Produkte des Anbieters von geschlossenen Solarfonds Voigt & Collegen