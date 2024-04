Swiss Life Select mit neuem Geschäftsführer Vertrieb

Christian Linnewedel wird neuer Geschäftsführer Vertrieb bei Swiss Life Select Deutschland. Er übernimmt die Position zum 1. Mai von Stefan Kuehl, der diese nach neun Jahren niederlegt. In seiner neuen Funktion wird Linnewedel alle vertrieblichen Themen betreuen.

Jan Dettmer steigt zum Co-Geschäftsführer Vertrieb auf. Er wird sich ab dem 1. Mai um servicebezogene und organisatorische Bereiche kümmern. Das Duo bildet künftig die Geschäftsleitung von Swiss Life Select Deutschland. Jens Kassow, seit 2022 Co-Geschäftsführer bei Swiss Life Select Deutschland, gibt diesen Posten zum 30. Juni auf und wird Leiter Vertriebskoordination.

Seit 2019 in der Geschäftsführung

Linnewedel arbeitete während seines Studiums als Finanzberater für Swiss Life Select. 2005 wechselte er in die Service-Zentrale und übernahm sukzessive Führungspositionen. Seit 2012 verantwortet er die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten aller Finanzberatungsgesellschaften unter dem Dach von Swiss Life Deutschland. 2019 trat Linnewedel der Geschäftsführung von Swiss Life Select bei. Er folgte auf Günther Blaich, der neue Führungsaufgaben in der Service-Zentrale von Swiss Life Deutschland in Hannover übernahm.

Dettmer ist seit 2012 für Swiss Life Deutschland aktiv. Er übernahm 2020 die Geschäftsführung von Swiss Life Deutschland Vertriebsservice. In dieser Position verantwortet Dettmer das Produktmanagement für alle hiesigen Finanzberatungsgesellschaften. Diese Funktion werde er auch in Zukunft beibehalten, heißt es vom Unternehmen.

Swiss Life Select ist Teil des Versicherungskonzerns Swiss Life Deutschland.