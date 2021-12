Redaktion 28.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

Swiss Life Select Was aus dem AWD geworden ist

Wie ist es um den AWD, der heute Swiss Life Select heißt, bestellt? Was hat sich in den letzten Jahren bei dem früher umstrittenen Finanzvertrieb verändert hat? Ein Besuch in der Hannoveraner Firmenzentrale bringt Klarheit.