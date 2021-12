Swiss Life startet Bankenvertrieb

Mangold hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bankenvertrieb und war zuletzt in gleicher Position bei der Generali Versicherung in München tätig.



Prognosen bescheinigten dem Bankenvertrieb erhebliches Wachstumspotenzial im Markt: „In den kommenden drei Jahren wird sich Swiss Life als verlässlicher Partner im Bankenvertrieb positionieren und damit ihren Marktanteil in Deutschland weiter ausbauen“, sagt Vertriebsvorstand Matthias Jacobi. „Speziell für das Geschäft mit Einmaleinlagen versprechen wir uns dadurch positive Effekte.“



Der neue Bankenkanal sei eine gute Ergänzung der bestehenden Vertriebswege des Unternehmens, das sich bisher auf die Zusammenarbeit mit Maklern, Mehrfachagenten sowie Finanzdienstleistern konzentrierte.