Christopher Chwalek ist ab 1. November als Senior Account Manager bei Swisscanto in Frankfurt tätig. Der 38-Jährige kommt von Oddo BHF Asset Management und soll Großkunden in Deutschland und Österreich betreuen. Chwalek berichtet an Karsten Marzinzik, verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Mit dem Zugang besteht Marziniks Vertriebsteam erstmals aus fünf Mitarbeitern.

Frühere Stationen bei Société Générale und Lyxor Asset Management

Chwalek arbeitete zuletzt fünf Jahre im Vertrieb von Oddo BHF Asset Management. Zuvor war er bei Société Générale und Lyxor Asset Management tätig. Seine Karriere begann er bei der Commerzbank.

Swisscanto Asset Management International bietet in Deutschland und Österreich Investmentfonds an und legt dabei einen Schwerpunkt auf nachhaltige Anlageprodukte. Die Gesellschaft ist Teil der Zürcher Kantonalbank.