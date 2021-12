Swisscanto mit neuem Immobilienaktien-Fonds

Die Schweizer Fondsgesellschaft Swisscanto legt einen neuen Immobilienaktienfonds auf. Der Equity Fund Selection European Real Estate (WKN: A0M 6QS) investiert in europäische Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (Reits). Das sind steuerbegünstigte Immobilienverwalter, die den Großteil ihrer Gewinne als Dividende ausschütten.



Gemanagt wird der Fonds von Daniël Van Akkeren von der Amsterdamer Kempen Capital Management. Der Portfoliomanager sucht an der Börse nach Immobilienfirmen mit hohem Wachstumspotenzial. Dazu schaut er nur auf die fundamentalen Unternehmensdaten. Sein Anlageuniversum besteht aus etwa 65 Titeln. Davon kommen 20 bis 25 in den Fonds.



Der Ausgabeaufschlag für den Fonds beträgt 5 Prozent. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,9 Prozent.