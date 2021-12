Swisscanto mit zwei neuen Fonds

Der Hochzinsanleihen-Fonds Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield (ISIN: LU0556184884) ist ab dem 1. Februar in drei abgesicherten Währungsklassen – Schweizer Franken, Euro und US-Dollar – erhältlich.Bei dem zweiten Produkt, dem Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50 (ISIN: LU0562145853), handelt es sich um einen Anlagestrategiefonds, bei dem die Risikokontrolle an erster Stelle steht. Dabei werden keine fixen Bandbreiten für einzelne Anlagekategorien, sondern ein angestrebtes Risikoniveau vorgegeben. Anschließend passt das Management-Team die Anteile von Anleihen, Geldmarktpapieren, Aktien (maximal 50 Prozent) und Rohstoffen an das aktuelle Marktumfeld an. Der neue Anlagestrategiefonds wird in Schweizer Franken geführt und ist ab sofort erhältlich.