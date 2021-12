Christian Hilmes 10.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Symbolträchtige Fondsschließung Was passiert mit dem deutschen BRIC-Fonds von Goldman Sachs?

Investitionen in Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC) gehörten zu den Top-Trends der vergangenen Jahre. Von dieser Idee nimmt der Pionier für Schwellenländer-Investments jetzt Abschied – vorerst nur in den USA. In Deutschland sieht das anders aus.