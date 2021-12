Frontal-Recherche System, Karriere, Gehalt: Jetzt packt DVAG-Aussteigerin aus

Wenige Tage nach dem Beitrag von Jan Böhmermann legen seine Kollegen vom ZDF-Magazin Frontal nach. Sie gewähren Einblicke in die Hintergründe und lassen Betroffene und Beteiligte zu Wort kommen.

Für die Karriere setzen DVAG-Berater Familie und Freunde unter Druck

Eine ehemalige DVAG-Vermögensberaterin beschreibt im Frontal-Beitrag den Karriere-Start bei der DVAG: „Seine ersten Kunden muss man selbst akquirieren. Man geht einfach die Familie und engsten Freunde erst mal durch. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe mich sehr schlecht dabei gefühlt, die so zu penetrieren. Ich habe auch sehr viele Freunde verloren. Auch ein Teil von meiner Familie hat mir den Rücken zugewandt.“

DVAG-Karriere: Sind das die 5 Bausteine zum Erfolg?

In ihren Schulungsunterlagen beschreibt die DVAG den anfänglichen Karriereweg weitaus rosiger.

Quelle: Schulungsunterlagen der DVAG

Was die Ausbildung bei der DVAG bringen soll

Jeder angehende Handelsvertreter wird laut Firmenangaben umfassend auf seine Rolle als Unternehmer vorbereitet.

Quelle: Schulungsunterlagen der DVAG

Viele lachende Gesichter sehen wir in den Broschüren. Doch die Aussteigerin bei Frontal berichtet von anderen Erlebnissen: „In meiner Direktion damals gab es eine Liste, auf die jeder sein Ziel für den Monat drauf geschrieben hat. Und wenn man das Ziel nicht erreicht hatte, hat es jeder mitbekommen. Man wurde komplett zur Schau gestellt. Meiner Meinung nach kann man die Ziele nur erreichen, wenn man skrupellos ist und den Kunden ins Gesicht lügt.“

Ist die DVAG ein Pyramidensystem?

Als Strukturvertrieb aufgebaut, besteht in der DVAG ein System, in dem die jeweils in der Hierarchie Höherstehenden einen Teil der Einnahmen erhalten, die die darunter stehenden Mitarbeiter erwirtschafteten.

Aus den Schulungsunterlagen des Unternehmens wird klar: Wer die Karrierestufen nach oben steigt, bekommt viel Gehalt.

Quelle: Schulungsunterlagen der DVAG

DVAG: Karrierestufen wichtiger als Kunde?

Die DVAG-Aussteigerin berichtet im ZDF: „Die skrupellosen Berater verkaufen gerne die ganzen Lebensversicherungen, die viel Geld abwerfen. Die erfahrenen verkaufen Baufinanzierungen und oft auch Autoversicherungen, die können auch gut Provisionen abwerfen. Also, es wird schon sehr darauf geschaut, was wirft die höchste Provision ab.“

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT wollte sich die DVAG nicht zum Frontal-Bericht äußern. Hier sehen Sie den TV-Beitrag.