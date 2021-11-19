Frontal-Recherche System, Karriere, Gehalt: Jetzt packt DVAG-Aussteigerin aus

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) im Dauerfeuer: Ein Fernsehbeitrag nach dem anderen knöpft sich das Geschäftsmodell vor. Sucht man im Internet nach einem Forum für DVAG-Aussteiger, findet man vor allem Werbe-Inhalte der DVAG selbst. Nun erzählt eine Vermögensberaterin aus Köln von ihren Erlebnissen im Unternehmen. Wir haben die Details und zeigen Originalmaterial.

Frontal-Recherche DVAG-Aussteigerin bricht ihr Schweigen und enthüllt Details zu Gehalt und Karriere bei der Deutschen Vermögensberatung

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Wenige Tage nach dem Beitrag von Jan Böhmermann legen seine Kollegen vom ZDF-Magazin Frontal nach. Sie gewähren Einblicke in die Hintergründe und lassen Betroffene und Beteiligte zu Wort kommen.

Für die Karriere setzen DVAG-Berater Familie und Freunde unter Druck

Eine ehemalige DVAG-Vermögensberaterin beschreibt im Frontal-Beitrag den Karriere-Start bei der DVAG: „Seine ersten Kunden muss man selbst akquirieren. Man geht einfach die Familie und engsten Freunde erst mal durch. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe mich sehr schlecht dabei gefühlt, die so zu penetrieren. Ich habe auch sehr viele Freunde verloren. Auch ein Teil von meiner Familie hat mir den Rücken zugewandt.“

DVAG-Karriere: Sind das die 5 Bausteine zum Erfolg?

In ihren Schulungsunterlagen beschreibt die DVAG den anfänglichen Karriereweg weitaus rosiger.

Quelle: Schulungsunterlagen der DVAG

Was die Ausbildung bei der DVAG bringen soll

Jeder angehende Handelsvertreter wird laut Firmenangaben umfassend auf seine Rolle als Unternehmer vorbereitet.

Quelle: Schulungsunterlagen der DVAG

Viele lachende Gesichter sehen wir in den Broschüren. Doch die Aussteigerin bei Frontal berichtet von anderen Erlebnissen: „In meiner Direktion damals gab es eine Liste, auf die jeder sein Ziel für den Monat drauf geschrieben hat. Und wenn man das Ziel nicht erreicht hatte, hat es jeder mitbekommen. Man wurde komplett zur Schau gestellt. Meiner Meinung nach kann man die Ziele nur erreichen, wenn man skrupellos ist und den Kunden ins Gesicht lügt.“

Ist die DVAG ein Pyramidensystem?

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Als Strukturvertrieb aufgebaut, besteht in der DVAG ein System, in dem die jeweils in der Hierarchie Höherstehenden einen Teil der Einnahmen erhalten, die die darunter stehenden Mitarbeiter erwirtschafteten.

Aus den Schulungsunterlagen des Unternehmens wird klar: Wer die Karrierestufen nach oben steigt, bekommt viel Gehalt.

Quelle: Schulungsunterlagen der DVAG

DVAG Gehalt: So viel verdienen Vermögensberater

Das Gehalt von Vermögensberatern bei der DVAG beginnt bei rund 35.000 Euro liegt durchschnittlich bei 88.600 Euro und in der Spitze werden es sogar bis zu 171.000 Euro. Die meisten Gehaltsangaben bewegen sich aber in einer Spanne von 35.000 Euro und 62.200 Euro.

Das hat die Job- und Bewertungsplattform Kununu basierend auf über 200 Userangaben ermittelt.

DVAG: Karrierestufen wichtiger als Kunde?

Die DVAG-Aussteigerin berichtet im ZDF: „Die skrupellosen Berater verkaufen gerne die ganzen Lebensversicherungen, die viel Geld abwerfen. Die erfahrenen verkaufen Baufinanzierungen und oft auch Autoversicherungen, die können auch gut Provisionen abwerfen. Also, es wird schon sehr darauf geschaut, was wirft die höchste Provision ab.“

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT wollte sich die DVAG nicht zum Frontal-Bericht äußern. Hier sehen Sie den TV-Beitrag.