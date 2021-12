Svetlana Kerschner 30.04.2009 Lesedauer: 1 Minute

Syz-Bank erweitert Oyster-Fondspalette

Die Schweizer Privat- und Investmentbank Syz & Co. will einen neuen Wandelanleihen- sowie einen neuen Absolute-Return-Fonds auflegen. Damit will die Bank ihre Oyster-Sicav-Fondspalette erweitern.