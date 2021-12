SYZ & Co investieren in die USA

Der neue Fonds ist Teil der Oyster-Produktfamilie der Schweizer Bankengruppe SYZ & Co. Das Management des Fonds übernimmt die amerikanische Vermögensverwaltung Scout Investment.Das Fondsportfolio wird aus 60 bis 80 US-Aktien bestehen. Anlageschwerpunkte sind der Gesundheits- und Wellnessmarkt, die Ölproduktion und –Verarbeitung, sowie der Luxus- und Energiemarkt.Leitender Vermögensverwalter des Fonds ist Patrick Dunkerley, der über 18 Jahre Erfahrung im Finanzgeschäft verfügt. Die Vermögensverwaltung Scout hat ihren Stammsitz in der Stadt Kansas, Missouri, und ist Teil der UMB Finanz Gruppe.Zurzeit ist der Fonds nur für institutionelle Anleger geöffnet. SYZ strebt jedoch eine Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Europa und Asien an.