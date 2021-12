ANZEIGE

SYZ-Manager über konträre Anlagestrategien „Wir kaufen, wenn andere verkaufen“

„Wir investieren in Qualitätsunternehmen mit langfristig nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen“, erläutert Mike Clements, Head of European Equities bei SYZ Asset Management. Doch das machen andere auch. Was also unterscheidet seinen Ansatz von Wettbewerbern? Nun, er kauft diese Aktien erst, wenn ihm die Kurse günstig erscheinen. Wie der Aktienexperte damit eine Rendite von 10 Prozent pro Jahr anstrebt, erfahren Sie im Video.