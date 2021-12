Szenarien und Rechenbeispiele Was Berater über Kursstürze bei Anleihen wissen müssen

Immer weiter steigende Kurse und immer weiter sinkende Renditen bestimmten in den vergangenen Jahren das Bild am Rentenmarkt.

Doch bedeutet dieses Lagebild allein, dass jetzt das Platzen einer gigantischen Preisblase droht? Diese Frage beantwortete Christoph Leichtweiß von der Ypos Vermögensmanagement in einem aktuellen Webinar auf dem Börsenportal „Cashkurs“ anhand von vier Krietrien für eine Preisblase.

Als Fortsetzung seiner Analyse widmet sich Leichtweiß nun den möglichen Folgen einer Trendwende bei den Renditen am Rentenmarkt. Dieser Vorzeichenwechsel dürfe sich aber ohne großen Knall an den Kapitalmärkten vollziehen. Denn: „Im Gegensatz zu den meisten Vermögensklassen ist bei Anleihen etwas anders.“ Ihre wichtigsten Merkmale und warum Zinstitel für konservative Anleger weiterhin sinnvoll seien können, erklärt er an folgenden fünf Fragen:



1. Welche Folgen hat eine Preisblase?

2. Wie stark können Anleihekurse fallen?

3. Was ist bei Anleihen anders?

4. Wie hoch ist die Gesamtrendite?

5. Wie hoch fällt die reale Rendite aus?



1. Welche Folgen hat eine Preisblase?



„Mit dem Begriff Blase assoziiert man typischerweise einen Vermögenswert, dessen Preis ohne fundamentale Begründung extrem stark gestiegen ist“, erklärt Leichtweiß (Foto oben rechts). In der Folge sind dann sehr hohe Verluste zu beobachten und es ist fraglich ob und über welchen Zeitraum das Preisniveau wieder erreicht wird.“ Als Beispiel für das Platzen einer solchen Blase nennt er die Entwicklung des US-Technologie-Aktienindex Nasdaq 100: