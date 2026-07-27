Der nordamerikanische Vermögensverwalter intensiviert sein ETF-Geschäft. Die neu geschaffene Rolle als Leiter ETF für den Raum EMEA übernimmt Ex-Blackrock-Experte Andrew Brickman.

Als Leiter für ETF-Lösungen startet Andrew Brickman bei T. Rowe Price. Brickman ist für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter zuständig. Der ETF-Experte arbeitete zuvor bei Blackrock.

Brickman ist in der neu geschaffenen Rolle vom Londoner Standort aus tätig. Er soll den ETF-Vertrieb, die Produktentwicklung und das Marketing ausbauen. Darüber hinaus wird er die Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Schulung und Zusammenarbeit mit Kunden im ETF-Bereich leiten.

Bei Blackrock war Brickman ebenfalls in leitender Position im Bereich ETFs tätig und arbeitete eng mit Zentralbanken und Family Offices, sowie Wealth-Fonds in EMEA zusammen. Zuvor war er bei der Citigroup, zuletzt als Direktor für Delta-One-Trading von Schwellenländer-Titeln.

Nachfrage nach aktiv geführten ETFs wächst

„Brickman verstärkt unser Team zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach aktiven ETF-Strategien wächst“, sagt Timothy Coyne, Leiter für ETFs. Er ergänzt: „Wir wollen unsere internationale ETF-Plattform ausbauen.“

T. Rowe Price wurde 1937 gegründet und hat seit rund zehn Jahren ein Büro in Deutschland. Der nordamerikanische Vermögensverwalter mit Sitz in Baltimore verfügte Ende Juni 2026 über ein verwaltetes Vermögen von rund 2 Billionen US-Dollar (rund 1,7 Billionen Euro).