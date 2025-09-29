„Clarity in Chaos“ war Motto der diesjährigen European Investment Conference von T. Rowe Price. Die Fondsgesellschaft beging gleichzeitig ihr 10-jähriges Jubiläum in Frankfurt.

Vorträge, Diskussionen und persönlicher Austausch - plus ein dicker Grund zum Feiern: das war die diesjährige European Investment Conference von T. Rowe Price.

Die US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price hatte vergangene Woche gleich zwei Anlässe, um zu einer Großveranstaltung ins Frankfurter Hotel Steigenberger Frankfurter Hof einzuladen: Zum einen kamen Investoren zur vierten Auflage der European Investment Conference von T. Rowe Price zusammen.

Gleichzeitig feierte die Gesellschaft ihr erstes rundes Jubiläum in Frankfurt: Seit zehn Jahren ist T. Rowe Price mit einer Vertretung auch in der Mainmetropole ansässig. Über 150 Teilnehmern aus dem DACH-Raum und Italien folgten der Einladung – ein neuer Rekord, wie die Gesellschaft vermeldet.

Konferenz-Motto „Clarity in Chaos“

Neben den Hauptvorträgen am Vormittag konnten die Teilnehmer am Nachmittag an unterschiedlichen Themensessions teilnehmen. Das Spektrum reichte von Technologie-Investments und Emerging Markets über Multi-Asset-Strategien und Anleihemärkte bis hin zu Impact Investing.

Unter dem übergreifenden Motto „Clarity in Chaos“ beleuchteten die Experten von T. Rowe Price die aktuellen Herausforderungen an den Kapitalmärkten wie geopolitische Spannungen, Unsicherheiten über die weitere Geldpolitik, demografischer Wandel und technologische Umbrüche. Die Mischung sorge für ein komplexes Marktumfeld – und hohe Volatilität.

Langfristiger Aufbau in Deutschland

„Wir schauen auf die lokalen Bedürfnisse und bringen seit zehn Jahren attraktive Lösungen“, sagte Carsten Kutschera, Vertriebschef Mitteluropa, in seiner Begrüßungsansprache. Man habe in Deutschland „vertrauensvolle und feste Partnerschaften“ geknüpft, die man mit Blick auf die nächsten Jahre nun weiter fortsetzen wolle.

Das Frankfurter Büro von T. Rowe Price wurde genau genommen nicht 2015, sondern bereits 2014 eröffnet. 2015 wurde es erweitert. Seitdem hat die Gesellschaft ihr Team kontinuierlich ausgebaut. Laut aktuellen Berichten beschäftigt sie in ihrer Frankfurter Niederlassung 14 Mitarbeiter. Von Frankfurt aus werden Kunden sowohl in Deutschland als auch in Österreich betreut.

Die Konferenz klang am Abend im Restaurant Elaines Livingroom mit einem Auftritt der Gibson Band aus.

Über T. Rowe Price

T. Rowe Price wurde 1937 von Thomas Rowe Price Jr. in Baltimore, Maryland, gegründet. Heute gehört die Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Billionen US-Dollar per August 2025 zu den weltweit größten Asset Managern. Das Unternehmen ist in 17 Märkten präsent und betreut Kunden aus mehr als 50 Ländern. Das börsennotierte Unternehmen (NASDAQ: TROW) ging 1986 an die Börse und ist Bestandteil des S&P 500.

Der Gründer Thomas Rowe Price Jr. gilt als einer der Erfinder des Growth Investing, einer Anlagestrategie, die auf junge und schnell wachsende Unternehmen setzt.