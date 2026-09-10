Zwischen Blasen-Debatte und Zinswette: Die T. Rowe Price Investment Conference in Frankfurt zeigte, dass selbst Experten eines Hauses die Lage manchmal unterschiedlich sehen.

Mehr als 200 Gäste kamen am Dienstag in Frankfurt zur T. Rowe Price Investment Conference. Fondsselektoren, Vertreter des Wholesale-Vertriebs und institutionelle Investoren saßen unter dem Motto „Clarity is emerging – turning chaos into conviction“ zusammen. Das schlagwortartig formulierte Leitmotiv könnte man auch so formulieren: Wo lassen sich trotz anhaltender Unsicherheit – durch volatile Märkte, geopolitische Verwerfungen und die stark expandierende KI-Branche – wieder klarere Investmentüberzeugungen herausbilden? Und was bedeutet das für die Portfolios?

Eine zentrale Panel-Diskussion versammelte die drei Investment-Chefs des Hauses. Dabei wurde deutlich: Einig ist man sich nicht überall. Vor allem beim Blick auf den Markt für Künstliche Intelligenz drifteten die Aussichten auseinander. Ist dort eine Blase aufgezogen oder nicht – die Experten waren sich uneins.

Blase, ja oder nein? Die Chefs widersprechen sich

Justin Thomson, Head of the Investment Institute, meinte: Ja, wir stecken in einer Blase. Allerdings, so seine Einschränkung, in einer „rationalen“: Die großen Tech-Konzerne hätten angesichts des technologischen Umbruchs keine andere Wahl als massiv zu investieren. Andernfalls würden sie abgehängt. Ob sich die Wetten von Anlegern auf das Thema am Ende auszahlten, sei noch längst nicht gesagt. Im Fall, dass der KI-Hype kippt, empfiehlt Thomson Anlegern, sich stärker auf Japan stützen - und zu geringeren Anteilen auch Europa und Schwellenländer zu berücksichtigen – und das unbedingt abseits von Sektoren, die am Halbleitermarkt hängen.

Sébastien Page, Investmentchef Multi Asset, widersprach seinem Kollegen: Von einer Blase kurz vorm Platzen könne keine Rede sein. Hinter den hohen Investitionen in dem Sektor sehe er auch ein entsprechende Nachfrage. Die Investitionen zahlten sich somit aus: „Die Menschen bezahlen für diese Anwendungen, weil sie einen Wert bieten und die Produktivität steigern“, so Page.

Vorsichtig positioniert, aber auf der Lauer

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Beim Blick auf die Zinsen sagte Arif Husain, Investmentchef Anleihen: Die Zeiten, in denen Notenbanken die Zinsen künstlich niedrig hielten, sind vorbei. „Was sich heute wie Chaos anfühlt, könnte schlicht die neue Normalität sein.“ Page sprach von steigenden langfristigen Renditen an den Anleihenmärkten, und das aus unterschiedlichen Gründen: Wachstum, steigende Produktivität, Inflation, hohe Staatsschulden und nicht zuletzt die KI-Konzerne, die sich zunehmend über Anleihen Kapital besorgten, würden den Trend befeuern.

Anleihen-Spezialist Husain bekannte: „Ich bin derzeit weiterhin bei der kürzestmöglichen Duration positioniert.“ Gleichzeitig warte er auf gute Gelegenheiten: „Wenn wir jedoch einen ungeordneten Ausverkauf und einen deutlichen Anstieg der Anleihenrenditen sehen, könnte sich daraus echter Wert ergeben.“

Nach den Panels und thematischen Breakout-Sessions zu Emerging Market Debt, Global Focused Growth oder US Smaller Companies sprach zum Abschluss der Extremsportler Jonas Deichmann. In seinem Vortrag ging es ausdrücklich nicht um volatile Märkte, sondern vielmehr um Durchhaltevermögen ganz anderer Art.

Mitteleuropa-Chef Carsten Kutschera formulierte als Anspruch an die Konferenz aus Sicht von T. Rowe Price: „Wir möchten, dass die Teilnehmer am Ende des Tages mit einigen zusätzlichen Antworten, vielleicht auch mit besseren Fragen und vor allem mit wirklich nützlichen Investmentideen nach Hause gehen.“