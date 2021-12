Tag der Aktie 7 Broker bieten heute Dax-ETFs gebührenfrei

Die Börse Frankfurt will deutschen Privatanlegern den Einstieg in den heimischen Aktienmarkt erleichtern: Am heutigen 16. März bietet sie gemeinsam mit sieben Direktbanken die 30 Standardwerte im deutschen Leitindex Dax günstiger an. Die Aktion gilt ebenso für neun börsengehandelte Indexfonds.