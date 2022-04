Tag der Erde Wie Investments zu einer nachhaltigeren Welt beitragen

Um den Bedarf der Weltbevölkerung zu decken, werden ab 2050 Schätzungen zufolge die Ressourcen von drei Erden benötigt. Die Auswirkungen des steigenden Ressourcenverbrauchs der Menschen auf Biodiversität, Umwelt und Klima sind verheerend. Von Waldbränden in Australien und Kalifornien bis zu Überschwemmungen in Afrika und Hurrikans in Asien – unsere Entscheidungen haben Konsequenzen.

Der Tag der Erde findet alljährlich am 22. April statt und soll daran erinnern, dass wir Veränderungen brauchen. Indem wir einen Baum pflanzen, das Licht ausschalten, bewusst einkaufen und Müll sammeln, leisten wir einen kleinen Beitrag, der uns in die richtige Richtung führt. Um dem Klimawandel wirklich zu begegnen, ist jedoch eine global abgestimmte Lösung vonnöten, die auch von staatlicher und wirtschaftlicher Seite getragen wird. Durch Anlagen mit Wirkung hat jeder Einzelne, heute mehr denn je, die Möglichkeit, das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen.

Auf diese Art kann Kapital weg von den größten Umweltsündern in Unternehmen gelenkt werden, die sich um Lösungen bemühen, während zugleich eine finanzielle Rendite erzielt wird. Und das ist heute nicht mehr zu viel verlangt.

Erträge aus nachhaltigen Lösungen

Obwohl der Klimawandel, die mangelnde Nachhaltigkeit von Produktion und Verbrauch, der Verlust der Biodiversität sowie weitere Themen, die am Tag der Erde in den Vordergrund rücken, erhebliche gesellschaftliche Risiken darstellen, eröffnen sich dadurch für Unternehmen auch Chancen.

Innovative Lösungen und bahnbrechende Produkte, die zur Lösung globaler Probleme beitragen sollen, erfüllen auch die Bedürfnisse der Verbraucher. Der Trend zu LEDs, grüner Energie und deutlich weniger Plastik bietet Unternehmen Chancen, die sich in Erträge verwandeln lassen und zugleich unsere Bedürfnisse erfüllen. Solche Erträge leisten also einen Beitrag zur Bewältigung der wichtigsten Umweltprobleme.

Wichtig ist dabei, dass die Wirkung dieser Anlagen messbar ist. Unternehmen werden zur Rechenschaft gezogen, um zu gewährleisten, dass sie nicht nur Wert schöpfen, sondern auch Sinn stiften. Und damit kann jeder Einzelne beobachten, wie das eigene Kapital für positive Veränderungen eingesetzt wird.

In den USA sind fossile Brennstoffe – Kohle, Öl und Gas – die Hauptenergiequelle. NextEra Energy Resources ist der weltweit größte Entwickler von erneuerbaren Energien. Das in den USA ansässige Unternehmen generiert pro Jahr 23 Gigawatt (GW) saubere Energie und verbessert so den Energiemix des Landes – weg von schmutzigen Energieträgern. Dank seiner Kaufkraft und der Fähigkeit, viel größer dimensionierte Windturbinen zu beschaffen, kann NextEra Kohlekraftwerke aufkaufen, schließen und stattdessen Windparks errichten und betreiben, um Erträge zu erzielen.