Angebote im Vergleich Tages- und Festgeld: Hier bekommst du die höchsten Zinsen

Zinsen aufs Sparguthaben? Bis vor wenigen Monaten noch undenkbar. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile bringen Tages- und Festgeldkonten wieder attraktive Renditen ein. Wir zeigen dir, bei welchen Angeboten du aktuell die höchsten Zinsen bekommst.

© Christin Jahns mit Canva

Nach jahrelangen Null- und Niedrigzinsen steigen die Zinsen auf Tages- und Festgeld seit einigen Monaten nun wieder stark an. Geld auf dem Konto zu parken, ist damit nicht nur attraktiv, sondern auf einmal auch wieder sehr beliebt geworden. Wenn man die Angebote im Blick behält, kann man dadurch ganz nebenbei ein hübsches Sümmchen dazuverdienen.

4 Prozent Zinsen auf Guthaben

Zu den neuen Höchstbietenden zählen seit September C24 und Trade Republic. Nachdem der Neobroker Trade Republic zu Beginn des Jahres mit seiner Zwei-Prozent-Aktion das Zinsrennen startete, legte er nun nochmal nach. Ab dem 1. Oktober erhalten Kunden auf nicht-investiertes Geld einen Zinssatz von 4,0 Prozent. Der Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden ohne festen Aktionszeitraum. Einzige Einschränkung: Einlagen über 50.000 Euro sind von der Verzinsung ausgenommen.

Bei dem Trade-Republic-Angebot solltest du allerdings beachten, dass es sich hierbei nicht um Zinsen auf einem Tagesgeldkonto im klassischen Sinne, sondern auf einem Verrechnungskonto zum Depot handelt. Ein Verrechnungskonto dient in erster Linie dazu, Geld bereitzuhalten, um damit Wertpapiere zu handeln. Praktisch kannst du es zwar wie ein Tagesgeldkonto nutzen. Trade Republic hält sich in den Kundenvereinbarungen aber die Berechtigung offen, Geld an Kunden zurückzuschicken, wenn diese es „mehr als 30 Tage nicht für Geschäfte in Finanzinstrumenten“ verwenden.

Diese Einschränkungen gelten bei der C24-Bank nicht. Hier handelt es sich um ein kostenloses „Tagesgeld-Pocket“, in dem bis zu 100.000 Euro verzinst werden. Dafür gilt die Zinsgarantie nur bis zum Ende des Jahres. Anschließend greift ein variabler Zinssatz.

Tages- und Festgeld: Die höchsten Zinsen in der Übersicht

In unserer Tabelle haben wir die aktuellen Top-Zinssätze für Tagesgeld und Festgeld übersichtlich zusammengestellt und aktualisieren diese in regelmäßigen Abständen.

Ausführliche Erklärungen dazu, was die Unterschiede zwischen Festgeld-, Tagesgeld- und Girokonto sind, wofür du die jeweiligen Konten am besten nutzt und ob sie für den Vermögensaufbau ausreichen, findest du unter den Vergleichstabellen.

Tagesgeld: Hier bekommst du die höchsten Zinsen

Anbieter Zinssatz in Prozent Zinsgarantie Gutschrift Verzinstes Guthaben Einlagensicherung Suresse Direkt Bank 4,02 6 Monate monatlich bis 1.000.000 Euro Spanien C24 4,00 Bis Ende 2023 monatlich bis 100.000 Euro Deutschland Trade Republic 4,00 Ab Oktober 2023 monatlich bis 50.000 Euro Deutschland und Irland Renault Bank direkt 4,00 3 Monate monatlich bis 250.000 Euro Frankreich Bigbank 4,00 6 Monate jährlich bis 100.000 Euro Estland TF Bank 4,00 6 Monate monatlich bis 100.000 Euro Schweden Barclays 3,85 6 Monate jährlich bis 250.000 Euro Irland Willbe 3,80 Bis auf Weiteres vierteljährlich bis 50.000 Euro Liechtenstein Comdirect 3,75 6 Monate vierteljährlich bis 1.000.000 Euro Deutschland Santander 3,70 6 Monate monatlich unbegrenzt Deutschland J&T Direktbank 3,70 Bis auf Weiteres monatlich bis 500.000 Euro Tschechien Advanzia Bank 3,66 6 Monate vierteljährlich bis 1.000.000 Euro Luxemburg ING 3,50 6 Monate jährlich bis 100.000 Euro Deutschland

Daten: Tagesgeldvergleich.net, eigene Recherche, Stand: 28. September 2023



Festgeld: Hier sind die Zinsen am höchsten

Anbieter Zinssatz in Prozent

Gutschrift Laufzeit Guthaben Einlagensicherung Crédit Agricole 4,2 jährlich 1 bis 7 Jahre 5.000 bis 500.000 Euro Frankreich J&T Direktbank 4,2 jährlich 1 Jahr 5.000 bis 250.000 Euro Tschechien Aros Kapital 4,15 Ende der Laufzeit 1 Jahr 500 bis 85.000 Euro Schweden Resurs Bank 4,15 jährlich 1 Jahr 500 bis 85.000 Euro Schweden Klarna 4,10 jährlich 1 Jahr - Schweden Collector Bank 4,1 Ende der Laufzeit 1 Jahr 500 bis 85.000 Euro Schweden My Money Bank 4,05 jährlich 1 Jahr 20.000 bis 75.000 Euro Frankreich

Daten: Tagesgeldvergleich.net, eigene Recherche, Stand: 28. September 2023



Was ist ein Tagesgeldkonto?

Auf einem Tagesgeldkonto kannst du als Sparer kurzfristig Geld parken.

Es eignet sich beispielsweise gut für den so genannten Notgroschen, also das Geld, dass du ansparen solltest, um für außerplanmäßige Ausgaben wie Reparaturen oder Verdienstausfälle abgesichert zu sein. Experten zufolge sollte dein finanzielles Polster hierfür am besten drei bis sechs Nettomonatsgehälter betragen.

Rücklagen, die darüber hinausgehen, sind in deinem Depot oder auf dem Festgeldkonto besser aufgehoben. Geld, das du zu Bewältigung deiner monatlichen Ausgaben benötigst, gehört aufs Girokonto.

Wichtig bei der Auswahl des Tagesgeldkontos ist der Faktor Sicherheit. Das bedeutet: Statt nur auf die Höhe der Zinsen zu schauen, solltest du auch darauf achten, dass dein Kontoanbieter seriös und vertrauensvoll ist. Entscheidende Faktoren bei der Auswahl sind beispielsweise die Bonität des Instituts und dass die Einlagensicherung der EU für Guthaben von bis zu 100.000 Euro greift. Diese gilt für alle Länder der EU und des Europäischen Wirtschaftsraumes. Die Einhaltung dieser Regel ist bei wohlhabenden und rechtsstaatlichen Ländern in der Regel am ehesten garantiert.

Unterschied zwischen Tagesgeld- und Girokonto

Der größte Unterschied zwischen Girokonto und Tagesgeldkonto liegt darin, dass das Girokonto an den regulären Zahlungsverkehr angeschlossen ist und das Tagesgeldkonto oft nur ans Girokonto. Das bedeutet, dass du vom Girokonto Geld überweisen und abheben kannst und hierauf Zahlungen wie dein Gehalt empfängst. Das alles geht mit dem Tagesgeldkonto in der Regel nicht.

Dafür kann die Bank mit dem Geld auf deinem Tagesgeldkonto kurzfristig arbeiten und zahlt dir dafür einen Zins, der dir das Sparen in jedem Fall versüßen kann. Denn: Gerade aktuell steigen die Zinsen stark und viele Banken versuchen sich bei der Höhe des Zinssatzes, den sie an dich weitergeben, zu überbieten, um möglichst viele Kunden dazuzugewinnen.

Unterschied zwischen Tages- und Festgeldkonto

Im Unterschied zum Tagesgeld erhält man beim Festgeld in der Regel mehr Zinsen. Der Grund dafür ist, dass du als Sparer der Bank dein Geld hier für einen vorher definierten Zeitraum fest überlässt. Auf diese Weise kann das Institut besser mit deinem Geld arbeiten und zahlt dir deshalb auch mehr dafür.

Gängige Laufzeiten für Festgeld sind drei Monate, sechs Monate, ein Jahr oder zwei Jahre. Auf ein Tagesgeldkonto kannst du als Sparer dagegen immer flexibel zugreifen – dafür sind die Zinsen meist aber auch niedriger.

Vermögensaufbau: Reichen Zinsen alleine aus?

Das kommt natürlich auf die Höhe der Zinsen an. Aber auch die Inflation spielt eine Rolle. Als Anleger solltest du bei aller Euphorie über das Comeback der Zinsen deshalb nicht außer Acht lassen, dass auch die besten Tagesgeld- und Festgeldangebote die Inflationsrate, die in Deutschland im August im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,1 Prozent lag, nicht ausgleichen können.

Mit den erwirtschafteten Zinsen vermehre sich deshalb zwar das Geld, nicht aber der Geldwert, schreiben Gösta Jamin und Christoph D. Wahlen von der Finanzakademie by Pro Coaching in einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT. „Real, das heißt unter Berücksichtigung der Zinsen, bringt einem die Verzinsung also nicht nur nichts, sondern das Geld verliert sogar noch an Kaufkraft“, so die Finanzexperten.

„Gute Festgeldangebote lagen in der Vergangenheit über der Inflationsrate. Aktuell ist dies allerdings auch bei Topangeboten nicht mehr der Fall“, heißt es dazu auch von den Verbraucherzentralen. Die Empfehlung für Sparer: Auf eine breit gestreute Anlage über unterschiedliche Produkte und Laufzeiten zu setzen – und neben Tagesgeld, Festgeld und Spareinlagen auch den Kauf von Aktien, Fonds und Edelmetallen in Betracht zu ziehen.

Denn: Über die vergangenen 20 Jahre betrachtet war beispielsweise mit globalen Aktien bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8 Prozent definitiv mehr drin als mit Tages- und Festgeld.

>> Alle Infos dazu, wie du einfach in ETFs investieren kannst, findest du in unserem ETF-Guide.

Hinweis: Der Vergleich stellt keine vollständige Marktübersicht dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr.