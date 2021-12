Talanx-Chef Heinz-Peter Roß vor Wechsel zur Heidelberger

Wie Versicherungsjournalist Herbert Fromme in seinem „Versicherungsmonitor“ berichtet, steht Talanx-Vorstand Heinz-Peter Roß kurz davor, den Konzern zu verlassen. Spätestens Mitte des Jahres soll das der Fall sein, heißt es in dem Bericht. Fünf Jahre war Roß als Vorstandsvorsitzender in Hannover tätig.In der Branche gebe es Gerüchte, dass Roß nun zur Heidelberger Leben wechseln könnte. Der Versicherer hatte vor kurzem angekündigt, sich als Abwicklungsplattform für Lebensversicherungen in Stellung zu bringen ( wir berichteten ).