Talanx-Konzern baut Vorstand um

Auch in den Vertriebsgesellschaften HDI-Gerling Leben Vertriebsservice und HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat werden die Vorstandspositionen einheitlich besetzt. Vorsitzender ist Markus Drews. Weitere Vorstandsmandate haben in beiden Gesellschaften Walter Drefahl, Helmut Niesen und Kai Müller.„Mit der Neuordnung der Ressorts machen wir einen großen Schritt in Richtung einer besseren Ausrichtung auf unsere Kunden", sagt Heinz-Peter Roß. „Der spartenübergreifende Blick ist eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der Prozesse und Serviceleistungen.“Die bisherigen Vorstände aus verschiedenen Gesellschaften Michael Beetz, Thomas Emmert und Wolfgang Rüdt übernehmen künftig andere Aufgaben im Talanx-Konzern. Vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsräte wird Michael Beetz ein Vorstandsressort im künftigen IT-Dienstleister des Talanx-Konzerns übernehmen und Thomas Emmert als Vorstandssprecher in die künftige zentrale Servicegesellschaft Talanx Service wechseln. Wolfgang Rüdt wird in der Talanx die Aufgabe des Chef-Rechtsbeirats übernehmen. Michael Böck und Wolf-Uwe Dings werden den Konzern verlassen.