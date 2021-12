Talanx-Konzern: HDI-Gerling übernimmt Aspecta

Für Aspecta-Kunden ändert sich nach Angaben der HDI-Gerling nichts: Der Konzern übernimmt sie in die HDI-Gerling Lebensversicherung. Dort werden sie in einem separaten Bestand geführt. Auch mit Kündigungen von Aspecta-Mitarbeitern rechnet der Sprecher nicht. Talanx hatte bereits den Aspecta-Standort in Hamburg geschlossen und am Hauptsitz in Köln viele Verwaltungsfunktionen mit denen von HDI-Gerling Leben zusammengelegt. Aspecta erhält von ihren etwa 700.000 Kunden im Jahr Prämien in Höhe von rund 500 Millionen Euro. HDI-Gerling Lebensversicherung kommt bei etwa zwei Millionen Kunden auf rund 2 Milliarden Euro Prämieneinnahmen. Die Zusammenlegung fällt mit der Umstrukturierung von Talanx zusammen. Der Konzern ordnet seine Geschäftsbereiche für Privat- und Firmenkunden neu. So werden die inländischen Privat- und Firmenkunden-Gesellschaften der Bereiche Sach, Leben und Bancassurance zum Geschäftsbereich Privatkunden Deutschland unter der Leitung vom Vorstand Heinz-Peter Roß zusammengelegt.