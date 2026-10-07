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Jedes Fondshaus beansprucht eine eigene Handschrift. Bei Candriam lässt sie sich benennen: thematische Aktienfonds, High Yield, Emerging Market Debt und Liquid Alternatives, die in Deutschland lange als Hedgefonds verschrien waren. Für Tanja Bender gehört zu dieser Handschrift auch der Satz, wo das Haus nicht vorne steht: „Ich bin auch mutig genug zu sagen, dass es Bereiche gibt, in denen sind wir nicht so gut.“

Der Name Candriam steht für „Conviction and Responsibility in Asset Management“, es geht also um Überzeugung und auch um Verantwortung. Bender leitet das Geschäft in Deutschland und Österreich. Das Haus feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag in Deutschland. Im Rücken hat es den US-Versicherer New York Life.

Zwei Themen bringt Bender derzeit aus fast jedem Kundengespräch mit: die Angst vor einem Drawdown am Aktienmarkt und die Frage, ob sich aktives Management auf der Aktienseite noch lohnt. Die Angst verteilt sich ungleich. Institutionelle Investoren prüfen bereits, ob sie die Aktienquote zurückfahren und sich stattdessen auf der Fixed-Income-Seite stärker positionieren. Im Retail-Segment läuft es andersherum: „Bei den Endkunden ist immer noch eine Bombenstimmung.“ Das Geld fließe weiter in Technologie, Robotics und auch Healthcare.

Candriams Antwort auf dieses ungewisse Szenario sind marktneutrale Long-Short-Strategien – also Produkte, die verdienen sollen, wenn der Markt fällt. Wer nur eine Sache nachschlagen will, soll sich den Long-Short-Fixed-Income-Fonds Bonds Credit Alpha (ISIN: LU2098773331) ansehen, sagt Bender (hier finden Sie dazu ein Interview mit Charudatta Shende, Leiter Client Portfolio Management Fixed Income bei Candriam ).

Beim Biotech-Geschäft zählt für sie, wer am Ende zahlt. Denn medizinischer Fortschritt verkauft sich zwar als Geschichte gut, zum Investment wird er jedoch erst mit einem Käufer – und das sind meist die großen Pharmakonzerne, die kleine Biotechs schlucken. Nur: Immer weniger dieser Firmen gehen überhaupt an die Börse. Candriam fährt deshalb über eine Partner-Boutique parallel einen Biotech-Fonds auf der Private-Seite.

Warum Nachhaltigkeit bei vielen Kunden in den Hintergrund gerückt ist, wie Candriam auf das Altersvorsorgedepot schaut, obwohl das Haus selbst keines anbieten kann, was sich im Fondsvertrieb seit 20 Jahren nicht verändert hat und mit welchem Angebot sie einen Bewerber überzeugt hat, das hören Sie im Podcast „For Professional Investors Only“ in voller Länge.