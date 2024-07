Wieder einmal dringen Informationen aus dem Haus HDI ungewollt an die Öffentlichkeit. Erst vor rund zwei Wochen sorgten Berichte über angebliche Preiserhöhungen in der Kfz-Sparte von bis zu 50 Prozent für Aussehen. Nun muss der Hannoveraner Versicherer die nächste PR-Kröte schlucken.

Wieder einmal dringen Informationen aus dem Haus HDI ungewollt an die Öffentlichkeit. Erst vor rund zwei Wochen sorgten Berichte über angebliche Preiserhöhungen in der Kfz-Sparte von bis zu 50 Prozent für Aussehen. Nun muss der Hannoveraner Versicherer die nächste PR-Kröte schlucken.

Keine Folgen für Bestandskunden

So oder so soll sich die Maßnahme auf Bestandsverträge nicht auswirken. Laut des Medienberichts könnten bedingungsgemäße Vertragsoptionen weiterhin „uneingeschränkt ausgeübt werden.“ In dem Schreiben werde auch auf die Finanzstärke der Gruppe verwiesen. Die Sprecherin bestätigt die dort genannten 289 Prozent aufsichtsrechtliche Solvenzquote. Man sehe sich weiterhin in der Lage, alle garantierten Leistungen gegenüber Kunden langfristig zu erfüllen.

HDI verweist auf Bafin-Wohlverhaltensregeln

Mit dem Verweis auf die Wohlverhaltensregeln zielt die HDI auf ein Merkblatt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) aus dem Mai 2023 ab. Damit will die Behörde nach eigenen Angaben sicherstellen, dass kapitalbildende Lebensversicherungen „einen angemessenen Kundennutzen“ bieten. Außerdem sollen Interessenskonflikte beim Vertrieb dieser Produkte vermieden werden. „Wohlverhaltensregeln haben eine besondere Bedeutung“, sagte der damals für die Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht zuständige Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund. „Es geht darum, Exzesse im provisionsgestützten Vertrieb zu verhindern beziehungsweise zu unterbinden.“