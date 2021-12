Targobank befördert Boris Kämmner

Boris Kämmner leitet ab sofort den Vertrieb Vermögensberatung bei der Düsseldorfer Targobank. Zusätzlich zu seiner Funktion als Regionaldirektor West betreut er damit rund 350 Vermögensberater an 200 Standorten in Deutschland. Die Bank sieht das Geschäft mit diesen Beratern als „elementaren Bereich“ im Privatkundengeschäft. Kämmner arbeitet seit 2003 für die Targobank, seit 2005 ist er als Regionaldirektor West für 550 Mitarbeiter in 95 Filialen zuständig. Zudem studiert er derzeit nebenberuflich Management an der St. Galler Business School. Die Targobank ist eine Tochter der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel und betreut in Deutschland rund 3,1 Millionen Kunden.