In den Tarifverhandlungen für die etwa 180.000 Innendienstmitarbeiter der privaten Versicherungsunternehmen in Deutschland hat die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Nachdem auch die dritte Verhandlungsrunde Ende Mai ohne Ergebnis geblieben war, sollen die Beschäftigten nun am 26. Juni die Arbeit niederlegen. Geplant sind Streiks unter anderem in Kiel, Hamburg, Berlin, Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München.

Die Tarifauseinandersetzung schwelt schon seit Monaten. In den vergangenen Wochen hatten bereits an großen Versicherungsstandorten Warnstreiks stattgefunden „Wir werden den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, weil sich ansonsten nichts bewegt“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler am Freitag. Die Beteiligung mit jeweils einigen hunderten Beschäftigten war indes vergleichsweise bescheiden.

Verdi hält an Forderungen fest

Die Gewerkschaft kritisiert, dass der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) bisher kein Angebot vorgelegt habe, das die aus Gewerkschaftssicht erheblichen Reallohnverluste der Beschäftigten in den vergangenen Jahren ausgleiche. „Die Beschäftigten sind bisher nicht in angemessener Weise an der guten Entwicklung der Versicherungsbranche beteiligt worden,“ so Grundler. Zugleich nannte sie das bisherige Arbeitgeberangebot „absolut inakzeptabel“.

Das bislang letzte Angebot des AGV umfasst eine Erhöhung der Tarifgehälter, Zulagen und Schichtzulagen in zwei Schritten: 4,8 Prozent ab August 2025, 3,3 Prozent ab September 2026. Die Vergütungen für Auszubildende sollen um 220 Euro angehoben werden. Der neue Tarifvertrag soll bis Juli 2027 gelten, der bisherige ist Ende März ausgelaufen.

Verdi will eine Erhöhung der Gehälter und aller Zulagen um jeweils zwölf Prozent bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von nur zwölf Monaten. Außerdem soll die Ausbildungsvergütung um 250 Euro monatlich steigen und im Tarifvertrag soll geregelt werden, dass Auszubildende unbefristet übernommen werden. Gefordert wird auch der Abschluss eines neuen Tarifvertrags „Transformation“. Dieser soll nach Verdi-Vorstellungen die Interessen der Beschäftigten angesichts der strukturellen Veränderungen durch Digitalisierung und den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz absichern.

AGV bezeichnet mögliche Streiks als „gewerkschaftliche Aktionen“

Zu den jetzt angekündigten Streiks sagte Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, dem „Handelsblatt“: Man rechne bis zu einem Verhandlungsergebnis mit „weiteren gewerkschaftlichen Aktionen, welche Verdi als Streik bezeichnen wird“. Diese beeinträchtigten aber weder den Geschäftsbetrieb der Branche noch würden sie die Verhandlungslinie des AGV beeinflussen. Eine Aussage, die offenbar die Legimitation von Streiks infrage stellen soll.

Arbeitgeber-Verhandlungsführer Andreas Eurich hatte Ende April erklärt, dass der Reallohnverlust der vergangenen Jahre nicht in einem Abschluss nachgeholt werden könne. Zudem hatte er die Berechnungen von Verdi zur genauen Höhe dieses Verlusts hinterfragt. Ein neuer Verhandlungstermin könnte laut Verdi und AGV Anfang Juli stattfinden.