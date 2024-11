Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV) hat einen ungewöhnlichen Schritt gewagt: Noch vor Beginn der Tarifrunde für die Versicherungsbranche im kommenden Frühjahr hat der Verband die geplanten Verhandlungen mit dem Deutschen Bankangestellten Verband (DBV) abgesagt. Auslöser für diese Entscheidung waren die aus Sicht des AGV überzogenen Lohnforderungen der Gewerkschaft.

Drastische Forderungen führen zum Verhandlungsabbruch

Auf einer Sondersitzung am Mittwoch fasste der AGV-Vorstand den Beschluss, die bereits terminierten Verhandlungen mit dem DBV für die kommende Tarifrunde ab 21. März 2025 abzusagen. Die Verhandlungstermine mit der Gewerkschaft Verdi bleiben davon unberührt.

Der Grund für diesen drastischen Schritt liegt in den Forderungen des DBV: Mitte November hatte die Gewerkschaft dem AGV ihre Vorstellungen schriftlich mitgeteilt. Diese beinhalten:

Eine Tariferhöhung von 17,4 Prozent

Eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde (entspricht 2,6 Prozent)

Weitere Forderungen, die in der Summe zu einer Gehaltssteigerung von 20 Prozent führen würden

All dies bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von lediglich zwölf Monaten

AGV sieht keine Verhandlungsbasis

Der AGV kritisiert besonders die Unverhältnismäßigkeit der Forderungen. Zum Vergleich: Im privaten Bankgewerbe hatte der DBV eine Tarifsteigerung von 16 Prozent für einen doppelt so langen Zeitraum von 24 Monaten gefordert – also weniger als die Hälfte der jetzigen Forderung.

„Diese Positionierung des DBV lässt aus Sicht des AGV den Schluss zu, dass es nicht möglich sein wird, mit der Gewerkschaft zu einem Einvernehmen zu gelangen“, heißt es in der Stellungnahme von Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands gegenüber DAS INVESTMENT. Der AGV wirft dem DBV vor, sich „gewissermaßen außerhalb des Spielfeldes aufgestellt“ zu haben und eine seriöse tarifpolitische Auseinandersetzung damit unmöglich zu machen.

Fokus auf Verhandlungen mit Verdi

Der AGV betont, dass man im Frühjahr mit der Gewerkschaft Verdi konstruktiv über die Arbeitsbedingungen der mehr als 200.000 Beschäftigten in der Branche verhandeln wolle. Dabei unterstreicht der Verband die Bedeutung von Fingerspitzengefühl und Faktenorientierung in der aktuellen wirtschaftlichen Situation: „Tarifverhandlungen sind nicht der richtige Ort, um Stimmungen zu erzeugen, die am Ende nicht bedient werden können und damit lediglich zu Unzufriedenheit führen.“

Eine Stellungnahme des DBV zu dieser Entwicklung steht noch aus. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT hat sich die Gewerkschaft bisher nicht zu der Situation geäußert.