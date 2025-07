Via WhatsApp teilen

Aktualisiert am: 7. Juli 2025

Es gibt einen neuen Tarifvertrag für die rund 180.000 Beschäftigten im Versicherungsinnendienst. Am Freitag einigten sich der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV) unter Leitung von Andreas Eurich, Co-Chef der Barmenia Gothaer, mit den Gewerkschaften Verdi und DBV nach über siebenstündigen Verhandlungen. Der Abschluss steht allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Annahmeerklärung von Verdi, die nach Einholung eines Mitgliedervotums bis spätestens zum 8. August abgegeben werden soll.

Insgesamt lineares Gehaltsplus von 8,3 Prozent

Die Einigung sieht zwei lineare Gehaltserhöhungen vor: Ab dem 1. August 2025 steigen die Gehälter um 5,0 Prozent, mindestens jedoch um 200 Euro. Zum 1. September 2026 folgt eine weitere Erhöhung um 3,3 Prozent. Dadurch profitieren die unteren Einkommensgruppen am stärksten. Die Gehaltsgruppe A (für Tätigkeiten ohne Fachkenntnisse) erfährt mit bis zu 11,6 Prozent mehr Lohn eine überproportionale Steigerung. Auch in den Tarifgruppen 1 bis 5 liegt das Plus jeweils bei über fünf Prozent.

Auszubildende erhalten ab August 2025 monatlich 150 Euro mehr, ab September 2026 weitere 100 Euro. Der Fahrtkostenzuschuss für Angestellte wird von 20 auf 25 Euro erhöht, für Auszubildende von 25 auf 30 Euro. Letztere erhalten einen zusätzlichen Freistellungstag zur Prüfungsvorbereitung. Darüber hinaus wird der Tarifvertrag zur Altersteilzeit ebenso verlängert wie die Vereinbarungen zur Höchstüberlassungsdauer bei Leiharbeit sowie der Übernahmeanspruch für Auszubildende mit guten Leistungen. Außerdem wurde beschlossen, den Tarifvertrag zur Qualifikation zu entfristen. Die Möglichkeit zur Umwandlung der Mai-Sonderzahlung in Freizeit bleibt überdies bis Ende 2027 bestehen.

Die schriftliche Tarifvereinbarung kann hier nachgelesen werden.

Arbeitgeberseite glaubt negative Beschäftigungseffekte verhindert zu haben

Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, sagt auf Nachfrage von DAS INVESTMENT: „Der Abschluss ist für uns wirtschaftlich gerade noch vertretbar. Es war uns wichtig, einen Lohnabschluss zu verhindern, der negative Beschäftigungseffekte auslöst. Dies ist gelungen. Zugleich stellt es natürlich eine Herausforderung dar, wenn neben den allgemeinen die Versicherungsbranche treffenden inflationsbedingten Kostensteigerungen nun auch die Lohnkosten nicht unerheblich steigen.“

Sebastian Hopfner, @ AGV

Die Tarifauseinandersetzung sei aus Arbeitgebersicht nicht ungewöhnlich lang gewesen. Sie sei aber wegen der Umstände (starke Inflation in 2022 und 2023) etwas härter gewesen. „Der größte Knackpunkt war die unterschiedliche Vorstellung über die Höhe der ersten Tarifanhebung. Der AGV wollte an sich keine fünf vor dem Komma vereinbaren, da solche Abschlüsse nicht zur aktuellen Situation passen. Verdi wiederum wollte alles unter fünf nicht akzeptieren.“ Es habe Zeit gebraucht, sich hier anzunähern.

Verdi für untere Lohngruppen zufrieden, sonst eher nicht

Begeisterung war auch von Gewerkschaftsseite nicht zu vernehmen. Gegenüber unserer Redaktion spricht Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler von einem achtbaren Ergebnis. „In der Gesamtbewertung halten wir das Verhandlungsergebnis für vertretbar. Gerade für die Beschäftigten, die unter dem hohen Reallohnverlust besonders leiden, gibt es jetzt mit der Erhöhung von 200 Euro eine Entlastung. Diese soziale Komponente im Abschluss halten wir für einen wichtigen Meilenstein in der Tarifpolitik in unserer Branche. Auch die deutliche Erhöhung der Ausbildungsvergütung war uns sehr wichtig.“

Man sei aber nach wie vor enttäuscht über „die strikte Weigerung der Arbeitgeberseite, die vorhandenen Reallohnverluste in dieser Tarifrunde auszugleichen“. Man habe für eine deutlich höhere Tarifsteigerung gekämpft. Ein Kompromiss und damit ein Verhandlungsergebnis sei nur erreicht worden, weil man die Mindestanhebung von 200 Euro vereinbaren konnte. Insgesamt ergebe sich aber auch schon ein Auftrag für die nächsten Tarifverhandlungen im Mai 2027.

DBV in der Bewertung zurückhaltend

An den Verhandlungen war auch der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) beteiligt. Die deutliche kleinere Gewerkschaft für die Finanzdienstleister hatte im November 2024 mit einer Lohnforderung von über 17 Prozent für einen Eklat gesorgt und sollte zwischenzeitlich aus den Verhandlungen ausgeschlossen werden.

Nun äußerte man sich mit dem Ergebnis nicht unzufrieden: „Das Paket kann nicht sämtliche Erwartungen erfüllen – beide Seiten mussten dafür Zugeständnisse machen“, sagt Ute Beese, Verhandlungsführerin der DBV-Tarifkommission. Dennoch sei das Ergebnis für alle Beschäftigten „ein sicheres Mehr in unsicherer Zeit“. Beese weist darauf hin, dass es sich um einen Flächentarifvertrag handelt und die wirtschaftliche Lage der Unternehmen sehr unterschiedlich sei, worauf auch Rücksicht habe genommen werden müssen.

Hängepartie seit März

Zuletzt sah es schon so aus, als würden die Ende März begonnenen Verhandlungen nach monatelangem Ringen zur Hängepartie werden – beide Seiten hatten sich festgefahren, die dritte Runde der Tarifauseinandersetzung im Juni verlief ergebnislos. Die Gewerkschaft hatte eine Erhöhung der Gehälter um zwölf Prozent und eine Anhebung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro gefordert. Zudem drang man auf eine Vertragslaufzeit von nur zwölf Monaten.

Die Arbeitgeber hatten ihr Angebot erst zur zweiten Runde im April vorgelegt. Diese sah im Kern ein Gehaltsplus um 3,6 Prozent im ersten Jahr vor, bei einer Laufzeit von 35 Monaten. Nach scharfem Protest der Gewerkschaftsseite reduzierte der AGV die vorgeschlagene Laufzeit auf 28 Monate und bot 4,8 Prozent mehr im ersten Schritt und 3,3 Prozent in einem zweiten.

Unterschiedliche Deutungen über die Rolle von Streiks

Erst acht Tage vor der erfolgreichen Verhandlungsrunde fand der erste bundesweite Warnstreiktag statt, mit laut Verdi-Angaben 9.000 Teilnehmern. Die Gewerkschaft hatte in Monaten zuvor bereits mehrfach zu Arbeitskämpfen aufgerufen. „Dieses kraftvolle Signal haben am Ende auch die Arbeitgeber verstanden“, sagt Verhandlungsführerin Grundler jetzt.

Hopfner spielt die Bedeutung der Streiks für die Einigungsbereitschaft der Arbeitgeberseite jedoch herunter. Er sagt: „Für den Abschluss waren diese Aktionen nicht maßgebend. Wichtigstes Argument auf unserer Seite war die Anerkennung des großen Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Branche im Interesse der Versicherungsunternehmen und ihrer Versicherten.“ Verdi bescheinigt er aber, im Bereich des Kampagnenmanagements dazugelernt zu haben.

Grundler räumt ein, dass die Gewerkschaft in Sachen Beteiligung in der Versicherungsbranche noch Nachholbedarf habe: „Die wichtigste Lehre ist, dass es höchste Zeit wird, dass die Beschäftigten für ihre eigenen Arbeitsbedingungen und ihre Bezahlung aktiv werden. Diesmal waren wir noch zu wenig, um die Reallöhne wieder auf das alte Niveau anzuheben. Wir werden weiter daran arbeiten, das zu ändern.“ Dennoch habe man im Vergleich zu früher „mehr Streikende mobilisiert, mehr Diskussion unter den Beschäftigten initiiert und nicht zuletzt viele neue Mitglieder gewonnen“.

Keine Sorgen wegen Mitgliederbefragung

Dass jetzt noch ein Mitgliedervotum folgt, ist laut Grundler das übliche Verfahren bei großen Tarifrunden. In der Versicherungsbranche führe man diese Befragung das erste Mal durch. Man habe die ganze Zeit „sehr beteiligungsorientiert gearbeitet“ und regelmäßig die Verhandlungsstände in den Betrieben rückgekoppelt.

Die Funktionärin deutet an, dass mit einer Zustimmung zu rechnen sei. „Die Rückmeldungen der Beschäftigten sind überwiegend positiv.“ Es sei schon vorher deutlich geworden, dass die Arbeitgeberseite nicht bereit war, einen vollständigen Inflationsausgleich zu vereinbaren. Die Beschäftigten freuten sich daher, „dass wir noch einiges positiv verändern konnten“, so Grundler.

Hopfner erklärt dazu wiederum: „Man hat uns versichert, dass dann, wenn die Große Tarifkommission von Verdi das verhandelte Ergebnis annimmt, eine hinreichende Gewähr dafür gegeben ist, dass die Basis dies ebenfalls so beurteilt“. Insofern dürfte es beim Arbeitgeberverband keine Sorgen über einen positiven Ausgang geben.