Talisman Consulting heißt das Beratungsunternehmen von Finanz- und Versicherungsmakler Tarik El Bouazzaoui. Der 36-Jährige brachte bereits langjährige Vorerfahrung aus einem großen Finanzvertrieb mit, als er sich im Frühjahr 2023 selbstständig machte.

Heute leitet El Bouazzaoui nicht nur sein eigenes Beratungsunternehmen, sondern bietet mit Partnern zudem eine App an, die Nutzern einen Überblick über die eigene Vermögensaufstellung plus Wertentwicklung der Assets geben will. Nebenher erklärt er als „HerrTarico“ auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen die Welt der Finanzen.

El Bouazzaoui war einer von 14 vorab ausgewählten Kandidaten, die am diesjährigen Wettbewerb um den Jungmakler Award auf der Dortmunder DKM teilnahmen. Im Interview spricht der Makler über seinen Werdegang und sein Geschäftskonzept.

DAS INVESTMENT: Hallo Tarik, schildere uns mal Deinen Hintergrund – was hast Du gemacht, bevor Du Dich mit eigenem Unternehmen selbstständig gemacht hast?

Tarik El Bouazzaoui: Ich komme aus dem Finanzvertrieb und habe mein Wissen und meine Leidenschaft für ETFs und Altersvorsorge schon früh aufgebaut. Mit meinem Social-Media-Account „HerrTarico“ helfe ich den Generationen Y und Z, ihre Finanzen zu verstehen und erfolgreich zu managen.

War Versicherungsmakler Dein Traumjob?

El Bouazzaoui: Ehrlich gesagt war es ursprünglich nicht mein Plan, Versicherungsmakler zu werden. Früher wollte ich Polizist werden, da mir Gerechtigkeit immer eine der wichtigsten Tugenden war und ist. Doch durch einen familiären Zufall habe ich mich intensiv mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Aus dieser Situation heraus entwickelte sich mein Interesse und meine Leidenschaft für Finanzen und der Wunsch, auch anderen dabei zu helfen, ihre finanzielle Situation besser zu verstehen und zu managen.

Wie bist Du in die Branche gekommen?

El Bouazzaoui: Durch einen glücklichen Zufall. Über einen Schulfreund bekam ich eine Ausbildungsstelle bei einem großen Finanzdienstleistungsunternehmen. Dort konnte ich mein Interesse vertiefen und die Grundlagen für meine heutige berufliche Laufbahn legen.

Wann und unter welchen Bedingungen hast Du Dein eigenes Unternehmen gegründet?

El Bouazzaoui: Im April 2023 habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit als freier Makler gewagt, nachdem ich vorher schon zehn Jahre Berufserfahrung in der Branche sammeln konnte. Seit Mitte 2022 baue ich über Social Media eine wachsende Reichweite auf und gewinne kontinuierlich das Vertrauen meiner Zielgruppe.

Hast Du eigene Kunden in die Selbstständigkeit mitgebracht?

El Bouazzaoui: Der Großteil meiner Kunden stammt aus meinem persönlichen Umfeld und seit Ende 2022 vermehrt auch aus meiner Social-Media-Community.

Hattest Du Unterstützung bei der Finanzierung?

El Bouazzaoui: Nein, ich habe alles aus Eigenkapital finanziert. Das war mir wichtig, um flexibel zu bleiben und mein eigenes Tempo vorzugeben.

Welche Vorteile hat die Selbstständigkeit für Dich?

El Bouazzaoui: Unabhängigkeit und Flexibilität sind die größten Vorteile. Ich kann meinen Tag so gestalten, wie es mir passt, und mich auf das konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist: den Kontakt zu meinen Kunden und meiner Community.

Gibt es auch negative Seiten?

El Bouazzaoui: Selbstständigkeit bedeutet Freiheit, aber auch große Verantwortung. Man muss Unsicherheiten meistern und eine unternehmerische Disziplin entwickeln, die einen immer wieder neu motiviert. Doch genau diese Herausforderungen machen die Selbstständigkeit so wertvoll. Sie bringen einen persönlich und beruflich weiter.

Wie viele Wochenarbeitsstunden hast Du?

El Bouazzaoui: Aktuell arbeite ich zwischen 40 und 50 Stunden pro Woche. Kundentermine bereiten mir besonders viel Freude: Ich arbeite gerne gemeinsam mit meinen Kunden an individuellen Lösungen und setze sie dann in die Praxis um.

Wie sieht Dein Geschäftsmodell aus?

El Bouazzaoui: Ich kombiniere meine Social-Media-Präsenz mit persönlicher Beratung. Über Plattformen wie Tiktok, Instagram und Youtube gewinne ich Interessenten, die gegen eine kleine Gebühr eine Erstberatung buchen können. Weitere Einnahmen generiere ich durch Provisionen und Beratungsgebühren.

Was machst Du, wenn Kunden etwas verlangen, was Du nicht anbietest?

El Bouazzaoui: Ich bin transparent und ehrlich. Wenn ich etwas nicht anbiete oder es nicht in mein Konzept passt, verweise ich auf meine Kooperationspartner. Oder ich gebe allgemeine Empfehlungen, wo Informationen zu finden sind.

Auf welche Kunden hast Du Dich spezialisiert?

El Bouazzaoui: Mein Fokus liegt auf digital-affinen Menschen. Insbesondere sind das die Generationen Y und Z, die entweder ihre ersten Schritte in der Finanzplanung und Altersvorsorge gehen oder die schon erste Erfahrungen gesammelt haben und weiterkommen möchten. Mit meiner Spezialisierung auf ETFs und Altersvorsorge biete ich dieser Zielgruppe eine fundierte Beratung. Ich will sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen einen klaren und verständlichen Weg zur finanziellen Absicherung und Vermögensbildung zeigen.

Wie findest Du neue Kunden?

El Bouazzaoui: Hauptsächlich über Social Media. Das ist das Herzstück meines Geschäfts. Es ist nicht nur ein Akquise-Kanal, sondern auch ein Medium, um Vertrauen aufzubauen und langfristige Beziehungen zu meinen Kunden zu pflegen. Die organische Reichweite und Empfehlungen von zufriedenen Kunden spielen dabei eine große Rolle.

Hast Du als noch junger Makler auch nur junge Kunden?

El Bouazzaoui: Nein, ich habe auch ältere Kunden. Aber der Großteil meiner Kunden ist zwischen 20 und 40 Jahre alt.

Duzt oder siezt Du die Kunden?

El Bouazzaoui: Ich duze meine Kunden meistens, das passt zu meinem lockeren und nahbaren Stil. Natürlich passe ich mich aber auch der Präferenz des Kunden und der Situation an.

Wie hoch ist der Anteil zwischen digitaler Kommunikation und Gesprächen mit Kunden vor Ort?

El Bouazzaoui: Etwa 80 Prozent meiner Kommunikation findet digital statt.

Dein Tipp für einen „alten Hasen“ der Branche?

El Bouazzaoui: Es ist wichtig, offen für neue Technologien und Kommunikationswege zu sein. Social Media und digitale Tools bieten enorme Chancen, die in der Versicherungsbranche oft noch nicht ausreichend genutzt werden. Ich zeige auch gerne mögliche Ansätze auf.