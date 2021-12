Tatort 2028

Nur eine Woche später legten die Berliner Kollegen nach: In der Folge „Tod einer Heuschrecke“ wimmelte es nur so von unsympathischen Firmenjägern – Mitleid mit dem Mordopfer mochte da kaum aufkommen. Themen ihrer Zeit auf; darauf können sich Krimi-Fans ebenso verlassen wie darauf, dass ein Liebesabenteuer mit dem Kölner Kommissar Max Ballauf für die weiblichen Protagonisten kein gutes Ende nimmt. Waren es nach dem Platzen der Internet-Blase bevorzugt undurchsichtige Machenschaften am Neuen Markt, die zu Mord und Totschlag animierten, liegen momentan Hedge-Fonds schwer im Trend. Es dürfte nur eine Frage von Monaten sein, bis der erste Erpresser eines Industriellen, der die Enttarnung seiner Liechtensteiner Konten fürchtet, leblos an die Ufer von Elbe oder Isar gespült wird. In einigen Jahren erwischt es dann vielleicht einen Finanzberater, der zuvor Kunden durch nicht abgesprochene Umschichtungen auf ihrem Depot in die Abgeltungssteuerpflicht laufen ließ. Bleibt die Frage, wann in der ARD zum ersten Mal ein von Altersarmut bedrohter Rentner quotenträchtig an einem jener Politiker Rache nimmt, die ihm das alles eingebrockt haben – 2015, 2021 oder 2028?