Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Thomas Wüst empfiehlt den TT Contrarian Global

Getreu dem Motto „Wer in einer Rezession auf eine Stabilisierung der Gewinne wartet, verpasst die Kurserholung“ hat das Fondsmanagement des TT Contrarian Global (ISIN: DE000A3CRQ67) rund um Peter E. Huber zum 30. Juni 2023 Aktien aus Deutschland mit einem Anteil von 17 Prozent am höchsten gewichtet. Für einen globalen Aktienfonds ist diese starke Abweichung zu üblichen Benchmarks wie dem MSCI World, in denen nicht nur US-Aktien, sondern auch Big-Tech-Unternehmen hoch gewichtet sind, bemerkenswert. Dabei ist diese Abweichung für ein antizyklisch ausgerichtetes und Value-konzentriertes Fondsmanagement konsequent.

Die Top-5-Positionen im TT Contrarian Global

(Stand: 30. Juni 2023; Quelle: Taunus Trust)

iShares MSCI Japan Small Cap (4,0 Prozent)

Shell (2,5 Prozent)

Porsche Automobil (2,3 Prozent)

Bayer (2,3 Prozent)

Samsung (2,3 Prozent)

Klumpenrisiken vermeidet das Portfoliomanagement mit Leitplanken, durch die einzelne Länder nicht höher als 30 Prozent und Einzelaktien nicht höher als 5 Prozent gewichtet werden. Durch die Kombination einer substanziellen Aktienselektion mit einem Growth-at-reasonable-price-Ansatz achtet es auch auf ein solides Gewinnwachstum der im Portfolio enthaltenen Werte. So lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Portfolios im Juni über 55 Prozent niedriger als das KGV des MSCI World.

Allerdings verfolgt der Fonds keinen EU-konformen Nachhaltigkeitsansatz, weshalb er sich nur für Anlegergruppen eignet, die keinen standardisierten ESG- oder SRI-Ansatz verfolgen. Dafür erhalten Investoren jedoch einen internationalen Aktienfonds, dessen Management nicht mit einer Benchmark kuschelt, sondern bereit ist, hohe Abweichungen umzusetzen. Dies zeigt sich auch an einer erhöhten Liquiditätshaltung, über die das Fondsmanagement in überhitzten Marktphasen das Pulver trocken halten kann, um bei Opportunitäten zugreifen zu können. So hielt der Fonds im Mai 2023 eine Liquiditätsquote von immerhin 15,5 Prozent.

Über den Autor: Thomas Wüst ist Geschäftsführer der Valorvest Vermögensverwaltung aus Stuttgart.