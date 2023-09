Rekorderlöse Von der Bühne zur Börse: Das Millionen-Geschäft mit Musikkatalogen

Wer mit dem Siegeszug der Streamingdienste dachte, die goldene Ära der Musikindustrie sei vorbei, sollte einen Blick auf Taylor Swifts aktuelle „The Eras Tour“ werfen. Mit prognostizierten Einnahmen von mehr als einer Milliarde Dollar steht sie kurz davor, Musikgeschichte zu schreiben. Pro Abend generiert Swift 13 Millionen Dollar.

Eine Summe, die vor Jahren kaum vorstellbar war.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass dies nur durch Ticketverkäufe erreicht wird. Merchandise-Artikel sind da noch gar nicht mit eingerechnet.

Teure Touren

Die Fans sind bereit, immer tiefer in die Tasche zu greifen, um ihre Idole live zu erleben. Ein Ticket für Bruce Springsteen kostete diesen Sommer bis zu 179 Euro. Damit liegt The Boss im Trend: Laut „Bloomberg“ ist der Durchschnittspreis für die Top-25-Touren in den vergangenen fünf Jahren um 37 Dollar gestiegen. Selbst inflationsbereinigt liegt das über dem Anstieg der allgemeinen Verbraucherpreise. Metallica spielte im Mai im Hamburger Volksparkstadion auf und ließ sich Tickets mit Meet & Greet mit 3.200 Euro versilbern.

Einmal mehr wird deutlich: Superstars sind nicht nur Publikumsmagneten, sondern ziehen auch professionelle Investoren an, die im Musikgeschäft ein lukratives Business sehen.

Manche Künstler verkauften ihre Musikkataloge für Hunderte Millionen US-Dollar (meiste Preise geschätzt) © Rolling Stone, Guitar.com / Grafik: DAS INVESTMENT

Das Geschäft mit Musikkatalogen

Angefangen hat alles mit David Bowie. Die Pop-Ikone ging 1997 an die Börse, für die Rechte an seiner Musik bekam er 55 Millionen Dollar. In den vergangenen Jahren fand regelrecht ein Ausverkauf statt: Bob Dylan soll von Universal Publishing zwischen 300 und 500 Millionen Dollar für seine Rechte und damit Tantiemen bekommen haben.

Bereits erwähnter Bruce Springsteen soll ebenfalls eine halbe Milliarde für die Rechte an den Songs und Aufnahmen erhalten haben. Auch ZZ Top, die Red Hot Chili Peppers, Sting und Neil Young verkauften ihre Rechte.

Einer der umtriebigsten Käufer von Musikrechten ist der börsennotierte Musikfonds Hipgnosis. Er hält Anteile am Schaffen von Künstlern wie Neil Young oder Blondie. Er hat jedoch kürzlich angekündigt, eine bedeutende Anzahl seiner Rechte zu verkaufen. 29 Kataloge stehen zum Verkauf, insgesamt sollen diese 440 Millionen US-Dollar einbringen. Mit den Einnahmen soll unter anderem ein Aktienrückkaufprogramm (bis zu 180 Millionen US-Dollar) finanziert und Schulden (250 Millionen US-Dollar) bedient werden.

Das Interesse an den Katalogen zeigt: Die Musik von heute wird nicht nur gehört, sondern auch gekauft – und das nicht nur in Form von Alben oder Tickets.