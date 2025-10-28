Der langjährige Geschäftsführer der Investmentboutique TBF gibt seinen Posten ab. Dirk Zabel konzentriert sich künftig auf einen anderen Bereich.

Dirk Zabel gibt seinen Posten als Geschäftsführer der TBF Global Asset Management ab. Der Manager will sich künftig ausschließlich der Investorenbetreuung widmen, wie die Investmentboutique mit Sitz in Singen am Bodensee mitteilt. Die Geschäftsführung übernehmen Nicole Thome sowie TBF-Gründer und Investmentchef Peter Dreide.

Verwaltetes Vermögens mehr als verdreifacht

Zabel war vor gut zehn Jahren von der Servicegesellschaft Hansainvest zu TBF gewechselt. Seitdem wuchs das verwaltete Vermögen von 400 Millionen auf über 1,3 Milliarden Euro. „Im Zuge des Wachstums werden wir uns künftig noch stärker auf unsere Investoren fokussieren und Strukturen anpassen“, erklärt Zabel den Schritt.

Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben mittlerweile Finanzberater, Vermögensverwalter, Banken, Sparkassen, Dachfonds und institutionelle Investoren. „Wir haben hier gemeinsam an einem Weg für mehr Wachstum gearbeitet und stehen hinter der Entscheidung von Dirk Zabel – zudem freuen wir uns auf den künftigen Kurs mit ihm“, kommentiert Firmengründer Dreide.

TBF bietet mehrere Publikumsfonds an, darunter die Multi-Asset-Fonds TBF Global Income und TBF Special Income sowie die Aktienfonds TBF Smart Power und TBF Global Technology.