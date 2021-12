Team für Katastrophen-Anleihen angeheuert Lombard Odier plant Cat-Bond-Fonds

Cat-Bond-Spezialist Gregor Gawron sowie zwei Mitglieder seines Teams, Simon Vuille und Marc Brogli, wechseln zu Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Das berichtet die britische Finanzagentur Citywire.

Das Trio soll den Cat-Bond-Fonds managen, den LOIM noch in diesem Jahr auf den Markt bringen will. Sie berichten an Jan Straatman, Investmentchef bei LOIM.

Vor dem Wechsel zu LOIM zeichnete das Team bei Dynapartners für Cat-Bond-Strategien verantwortlich. Davor arbeitete das Trio bei der Falcon Private Bank.