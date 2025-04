The Digital Leaders Fund: In die Champions investieren

Ein Fonds für die Gewinner des digitalen Wandels: In einer zunehmend digitalisierten Welt bietet The Digital Leaders Fund eine gezielte Anlagemöglichkeit in Unternehmen, die den digitalen Wandel aktiv gestalten und davon profitieren. Seit seiner Gründung im März 2018 investiert der Fonds in Unternehmen mit hohem Wertsteigerungspotenzial, die durch technologische Innovationen Wettbewerbsvorteile erzielen.

Die Entwicklung des The Digital Leaders Fund zwischen dem 15.03.2018 und dem 20.03.2025 zeigt die Wirksamkeit des strategischen Investmentansatzes. Der Fonds konnte in diesem Zeitraum nachhaltige Renditen erzielen und sich im Vergleich zu seiner Benchmark behaupten.

Drei Kategorien digitaler Gewinner

Das Anlagekonzept des Fonds basiert auf der Identifikation von drei zentralen Unternehmensgruppen, die besonders stark vom digitalen Wandel profitieren:

Digital Transformation Leaders: Etablierte Unternehmen mit einem hohen digitalen Reifegrad, die ihre Branchen dominieren und durch digitale Innovationen weiter wachsen.

Etablierte Unternehmen mit einem hohen digitalen Reifegrad, die ihre Branchen dominieren und durch digitale Innovationen weiter wachsen. Digital Business Leaders: Junge Unternehmen mit disruptiven Geschäftsmodellen, die traditionelle Industrien herausfordern und neue Märkte schaffen.

Junge Unternehmen mit disruptiven Geschäftsmodellen, die traditionelle Industrien herausfordern und neue Märkte schaffen. Digital Enablers: Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen den digitalen Wandel ermöglichen und eine entscheidende Rolle in der technologischen Infrastruktur spielen.

Ein zukunftsweisender Investmentansatz

The Digital Leaders Fund erweitert die klassische Aktienanalyse um die digitale Reife eines Unternehmens. Da die Digitalisierung zunehmend alle Lebensbereiche durchdringt, ist die Investition in digitale Vorreiter kein kurzfristiger Trend, sondern eine strategische Notwendigkeit für langfristiges Wachstum.

The Digital Leaders Fund setzt auf ein konzentriertes Portfolio aus 30-40 sorgfältig ausgewählten Aktien. Der EM Digital Leaders (ISIN: DE000A2QK5J1) investiert mit 40-50 Titeln in digitale Marktführer der Schwellenländer. Diese Fokussierung ermöglicht eine tiefgehende Analyse und gezielte Steuerung der Portfoliounternehmen.

Die digitale Transformation wird in Zukunft entscheidend für wirtschaftliches Wachstum und Unternehmenserfolg sein. The Digital Leaders Fund bietet eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren, die an den Gewinnern dieses Wandels partizipieren möchten. Mit seinem fokussierten und spezialisierten Ansatz stellt der Fonds eine vielversprechende Option für langfristig orientierte Anleger dar.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des The Digital Leaders Fund und des EM Digital Leaders können dem Webdokument entnommen werden. Dieses finden Sie unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2H7N24/document/SRD/de sowie unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2QK5J1/document/SRD/de.