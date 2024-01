Der Sektor Informationstechnologie blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück. Die zugrunde liegenden Faktoren bilden gute Voraussetzungen dafür, dass 2024 wieder ein Jahr mit einer starken Performance werden kann. Vier wesentliche Faktoren könnten aus unserer Sicht den Renditen für die Branche Auftrieb verleihen:

ein Wendepunkt beim Umsatz- und Gewinnwachstum nach mehreren Quartalen, in denen die Branche noch von der Nachfrage aus der Pandemiezeit zehrte,

eine resiliente langfristige Nachfrage durch den digitalen Wandel und Anwendungsphase generativer KI,

ein stabileres Inflations- und Zinsumfeld und

angemessene Bewertungen im Verhältnis zum Wachstum.

Die Branche dürfte stärker wachsen als der Gesamtmarkt

Jonathan Curtis

Die IT-Branche ist im Laufe des vergangenen Jahres, als die Kapitalkosten stiegen und das Wachstum nach Abklingen der pandemiebedingten überdurchschnittlichen Nachfrage zurückging, disziplinierter und rentabler geworden. Nach einer Zeit der Budgetkürzungen im IT-Bereich müssen Unternehmen unserer Meinung nach wieder investieren, wenn sie mit ihren Digitalisierungsinitiativen nicht zurückfallen wollen. Wir beobachten die Entwicklung genau und erkennen Signale, die darauf hindeuten, dass die Rationalisierung nun in eine Phase der Stabilisierung übergeht.

In einem nächsten Schritt sollte sich nach unserer Einschätzung Wachstum im Jahr 2024 einstellen. Dies geht aus den derzeitigen Marktschätzungen für das Umsatzwachstum in der Branche hervor, die beträchtlich über dem Gesamtmarkt liegen (gemessen am S&P 500 Index). Diszipliniertes Ausgabenmanagement dürfte dabei einen wesentlichen Gewinnhebel für die Branche darstellen. Es ist daher möglich, dass sich ein Gewinnwachstum in zweistelliger Höhe ergibt, das damit erheblich über dem Gesamtmarkt liegen würde (Grafik 1).

Grafik 1: 2024 rückt der Wendepunkt beim Wachstum näher

Geschätztes Umsatz- und Gewinnwachstum S&P 500 vs. IT-Branche (2023 und 2024)

Quelle: FactSet Earnings Insight, Stand: 30. November 2023. Es gibt keinerlei Gewähr, dass Prognosen, Schätzungen oder Vorausberechnungen sich als richtig erweisen. Indizes werden nicht verwaltet und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten und Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Resiliente Nachfrage nach digitalem Wandel und KI

Unsere Zuversicht, dass der Technologiesektor stärker wachsen wird als der Gesamtmarkt, stützt sich auf unsere Einschätzung, dass eine große Nachfrage nach Anwendungen generativer KI besteht, die 2024 in einer entsprechenden Anwendungsphase für innovative Unternehmen münden dürfte. Derzeit befinden wir uns in der Aufbau- und Erprobungsphase, die von intensiver Aktivität und Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung geprägt ist. Davon haben 2023 Halbleiter-, Hardware- und Cloud-Computing-Unternehmen profitiert, darunter mehrere Vertreter der sogenannten „Glorreichen Sieben“ (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla).

Unternehmen investieren jetzt in die Infrastruktur und Instrumente, die sie für eine bessere Nutzung ihrer riesigen Datenmengen benötigen. Wenn diese Daten in Verbindung mit Modellen generativer KI genutzt werden, können sie die Produktivität und das Kundenerlebnis entscheidend verbessern. In der Anwendungsphase wird die Zahl der Einsatzmöglichkeiten zunehmen, und immer mehr Technologieunternehmen werden auf generative KI setzen, um den Wert ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu steigern. Für diese Übergangszeit erwarten wir, dass mehr Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung vor allem in der Softwarebranche und im Bereich der Internetdienste von der Entwicklung profitieren werden.

Ein stabileres Zinsumfeld

Die Inflation scheint in den USA und mehreren anderen wichtigen Regionen nachzulassen. Besonders optimistisch stimmen die jüngsten Daten des US-Verbraucherpreisindex. Zuletzt hat sich die US-Notenbank erneut für eine Zinspause anstatt für eine weitere Anhebung der Zinsen entschieden. Wir halten diese Anzeichen einer Desinflation für ermutigend. Im wachstumsstärkeren Technologiesektor stützen stabile oder sinkende Zinsen in der Regel die Bewertungen, und wir erwarten für 2024 weiterhin ein stabiles Zinsumfeld.

Angemessene Bewertungen im Verhältnis zum Wachstum

Die Rally im Jahr 2023 hat zwar die Bewertungskennzahlen für die Branche in die Höhe getrieben, doch dieser Anstieg des Bewertungsniveaus war auf die Mega-Cap-Unternehmen begrenzt und ging im weiteren Jahresverlauf im Allgemeinen mit einer Verbesserung der Gewinnerwartungen einher. Mit Blick auf das KGWV (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis) des MSCI World Information Technology Index (Grafik 2) möchten wir hervorheben, dass das aktuelle KGWV nur leicht über seinem Fünfjahresdurchschnitt liegt. Mit anderen Worten: Trotz der starken Wertentwicklung der Branche seit Jahresbeginn denken wir nicht, dass die Anleger derzeit übermäßig viel für ihre attraktiven langfristigen Wachstums- und Qualitätsmerkmale bezahlen.

Grafik 2: Harmonische Konvergenz von Kurs, Wachstum und Bewertung in der IT-Branche

Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (KGWV) des MSCI World Information Technology Index

Fünfjahreszeitraum zum 30. November 2023

Quelle: FactSet, Stand: 30. November 2023. Der MSCI World Information Technology Index soll die Segmente Large Cap und Mid Cap aus 23 Industrieländern abbilden. Alle Wertpapiere in dem Index gehören gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS®) zur IT-Branche. Indizes werden nicht verwaltet und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten und Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Anleihenkurse entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig zu den Zinsen. Wenn sich also die Anleihenkurse in einem Investmentportfolio den steigenden Zinsen anpassen, kann der Wert des Portfolios sinken. Veränderungen der Bonitätsbewertung einer Anleihe oder der Bonitätsbewertung oder Finanzkraft des Emittenten, Versicherers oder Garantiegebers der Anleihe können sich auf deren Wert auswirken.