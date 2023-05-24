Künstliche Intelligenz Welche Wirtschaftsbereiche KI schlauer macht

Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der wichtigsten Bausteine der digitalen Transformation, der zu erheblichen Umwälzungen führt und neues Wachstum anregt. Grant Bowers, Portfoliomanager in der Franklin Equity Group, zu den Herausforderungen und Vorteilen dieser sich entwickelnden disruptiven Technologie.

Industrieingenieure mit humanoidem Roboter: Der Markt für den Einsatz von KI ist gigantisch und die Technologie hat das Potenzial, eine Vielzahl von Branchen zu disruptieren.

Grant Bowers

Jahrzehntelang wurde die Idee von Computern, die scheinbar empfindungsfähig sind und sich mit Menschen austauschen, in Comics, Büchern, im Fernsehen und in Filmen adaptiert. Jetzt könnten diese Ideen tatsächlich in der Realität unseres Alltags Einzug halten und zu Wachstum und Produktivität in einer Vielzahl von Branchen führen.

Die KI-Technologie wird bereits seit den 1950er-Jahren entwickelt. Aber erst ab den späten 1990er- Jahren wurde sie in größerem Umfang eingesetzt. Die ersten Formen von KI in den 2000er-Jahren konzentrierten sich auf Business Intelligence und maschinelles Lernen und wurden von Unternehmen schnell angenommen. Seit 2017 hat sich der Einsatz von KI weltweit mehr als verdoppelt. Die Zunahme der Rechenleistung und die Fähigkeit, große Datensätze zu analysieren und Vorhersagemodelle zu erstellen, führen zu Produktivitätssteigerungen nicht nur im Technologiesektor, sondern in allen Branchen rund um die Welt.

Mit der Entwicklung generativer KI-Systeme wie ChatGPT ist die nächste Welle der künstlichen Intelligenz da. Sie könnte zukünftig den Menschen bei der Lösung vieler Aufgaben unterstützen.

Wie sieht das Investitionsuniversum für KI aus?

Der Markt für den Einsatz von KI ist gigantisch und die Technologie hat das Potenzial, eine Vielzahl von Branchen zu disruptieren (siehe Grafik). Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC kalkuliert, dass KI bis zum Jahr 2030 einen Beitrag von bis zu 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft leisten könnte – mehr als die gemeinsame Wirtschaftsleistung von China und Indien.

Die folgenden Faktoren werden wahrscheinlich die wichtigsten wirtschaftlichen Auswirkungen haben:

Produktivitätsgewinne durch die Automatisierung von Unternehmensprozessen (einschließlich des Einsatzes von Robotern und autonomen Fahrzeugen).

Produktivitätsgewinne durch Unternehmen, die ihren bestehenden Arbeitskräften KI-Technologien zur Seite stellen.

Durch die Verfügbarkeit mittels KI personalisierter Produkte und Dienstleistungen entsteht eine gesteigerte Verbrauchernachfrage.

Grafik: KI hat das Potenzial, ein breites Spektrum von Branchen zu disruptieren

Prognostizierte Zuwächse im globalen BIP bis 2030 durch den Einsatz von KI (nach Industriesektoren)

Quelle: BofA Global Research, PwC Analysis. 2018 survey. There can be no assurance that any estimate, forecast or projection will be realized.

Welche Branchen könnten als erste disruptiert werden?

Künstliches und maschinelles Lernen sind als Grundlagentechnologien zu verstehen. Sie müssen mit anderen Technologien verquickt werden, um produktiv zu sein. Wir erwarten, dass diese Modelle eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen verändern und großes Produktivitätspotenzial erschließen werden.

Die Unternehmen fangen gerade erst an, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie diese Technologie nutzen können, um ihre Geschäftsmodelle und die Kundenbindung zu verbessern. So wie die Einführung des iPhone im Jahr 2007 einen gewaltigen Technologiewandel bei mobilen Geräten auslöste, erwarten wir eine Welle von Produktivitätsverbesserungen in allen Bereichen der Märkte, darunter Gesundheitsversorgung, Einzelhandel und autonomes Fahren.

Gesundheitsversorgung

Der Gesundheitssektor ist ein Bereich, der durch die neuen KI-Modelle erhebliche Veränderungen erfahren könnte.

Erleichterter Zugang zur Gesundheitsversorgung: Generative KI kann den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Patienten verbessern, indem sie Symptome analysiert und personalisierte Behandlungspläne erstellt. Neben der Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung könnte der KI-Einsatz auch die Gesundheitskosten verringern.

Verbesserte Patientenversorgung und Arzneimittelentwicklung: KI kann die Patientenversorgung verbessern, indem sie als erste Instanz für die Überprüfung von Röntgen- und MRT-Aufnahmen sowie Laborergebnissen dient. Insbesondere in der Medikamentenentwicklung, die sowohl zeit- als auch kostenintensiv ist, kann KI die Analyse großer Datenmengen erleichtern, womit sich der Forschungs- und Entwicklungsprozess beschleunigen und optimieren lässt. So integrieren spezialisierte Unternehmen maschinelles Lernen in ihre Forschungsprozesse, um herauszufinden, wie sich etwaige Medikamente auf den Körper auswirken könnten, und dann weniger wirksame Verbindungen herausfiltern, bevor die eigentliche Laborarbeit beginnt.

Technologie

Generative KI könnte in mehreren Bereichen des Technologiesektors zu großen Umwälzungen führen.

I nternet-Suche: Auch wenn viele Menschen denselben Internet-Suchanbieter nutzen, könnte sich die Interneterfahrung jedes Einzelnen zukünftig stark unterscheiden: Die KI erkennt Präferenzen und bietet maßgeschneiderte Nutzererlebnisse an. Das derzeitige Suchmodell ist werbegesteuert; es werden Inhalte angezeigt, die nicht immer genau dem entsprechen, wonach die betreffende Person sucht. Die generative KI-Technologie bietet passgenauere Suchantworten mit relevanteren Informationen.

Programmieren und Software-Entwicklung: Produkte von Microsoft und Deep Mind nutzen generative Sprachmodelle, um die Software-Entwicklung zu beschleunigen und zu verbessern. Ein sehr arbeits- und kostenintensiver Wirtschaftsbereich könne damit stärker automatisiert werden. In den kommenden Jahren werden KI-Technologien integraler Bestandteil von Software-Entwicklungsprozessen.

Einzelhandel und Kundenservice

Verbessert wird die Vorwegnahme von Kundenbedürfnissen und die Rationalisierung von Service-Angeboten.

Einzelhändler beginnen, KI einzusetzen, um mit Hilfe von Deep Learning Kundenbestellungen im Voraus zu erkennen. Eine KI-gesteuerte Individualisierung sollte zu einer verbesserten Kundenbindung beitragen, was letztlich zu mehr Nachfrage führen dürfte.

KI-gesteuerte Chatbots sind in der Lage, den Kundenservice auf ein neues Level zu heben. Chatbots können sofortige Antworten auf Anfragen geben, Wartezeiten verkürzen und das allgemeine Serviceniveau zu geringeren Kosten verbessern. Die Reise-, Transport- und Einzelhandelsbranchen nutzen bereits KI-Technologie und werden sich die neuen Fähigkeiten von ChatGPT (und anderen Large Language Models, LLMs) zunutze machen.

Automobilindustrie, Transportwesen, Bildung

Möglich wird autonomes Fahren. Der Bildungssektor erhält ebenfalls neue Impulse.

Autonomes oder teilautonomes Fahren baut auf dem KI-Fundament auf. Bereits jetzt gibt es viele Fahrerassistenz- oder Kollisionsvermeidungssysteme, die KI nutzen. In der nicht allzu fernen Zukunft erwarten wir, dass in Städten und Ballungsgebieten autonome Ride-Sharing-Flotten und große Speditionsunternehmen KI für ihre Mobilitätsdienste einsetzen.

Im Bildungssektor könnte es zu einem Umbruch kommen, wenn LLMs die Schüler mit personalisierten Lernerfahrungen versorgen, Fragen beantworten oder sogar Hausarbeiten erledigen. Bildungsanbieter sollten folglich den Fokus auf die Vermittlung von Kernkompetenzen legen und konzeptionelles Lernen vermitteln.

Investitionsmöglichkeiten in KI

Strukturelle Veränderungen in der Technologielandschaft schaffen unserer Ansicht nach oft attraktive Anlagemöglichkeiten für langfristige Investoren. KI umfasst eine Reihe von Technologien, aber viele Anleger fragen sich, wie man in sie investieren soll. KI kommt in zahlreichen großen Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen zur Verbesserung bestehender Produkte und Geschäftsprozesse zum Einsatz. Maschinelles Lernen – ein Zweig der künstlichen Intelligenz – wird ebenfalls von vielen Unternehmen entwickelt, darunter auch von Chipherstellern.

Langfristige Chancen

Das „Zeitalter der KI“ rückt schnell näher. Wir gehen davon aus, dass die Umwälzungen KI zu einem integralen Bestandteil unseres Alltags machen werden. Doch wie bei vielen Technologien dürfte die Akzeptanz zunächst verhalten sein und sich erst mit der Zeit entwickeln. Die Technologie

wird sich weiter verbessern, die Investitionen werden sich beschleunigen und mehr Anwendungen werden auf den Plattformen aufbauen. Unternehmen und Verbraucher dürften die Vorteile der auf dieser neuen Technologie basierenden Tools schnell aufgreifen. Wir staunen über die enormen Möglichkeiten, die KI, ChatGPT und andere große Sprachmodelle mit sich bringen und sehen uns Möglichkeiten, in diese technologische Revolution zu investieren, genau an.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um allgemeine Werbeinformationen handelt und nicht um eine vollständige Darstellung oder Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, einer bestimmten Branche, eines bestimmten Wertpapiers oder eines oder mehrerer aufgelisteter Investmentfonds. Franklin Templeton veröffentlicht nur produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlungen.