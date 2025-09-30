Die Leitindizes in den USA werden von wenigen, sehr großen Technologiewerten getragen. Gerade ist es vor allem das Thema KI, das für Aufsehen sorgt.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts analysiert Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic, ob die Euphorie rund um diese Titel von harten Zahlen gedeckt ist, wie hoch die Gewichtung der USA im Portfolio sein sollte und welche Branchen gerade unter dem Radar laufen, jedoch Aufmerksamkeit verdienen würden.

Im Gespräch mit Host Peter Ehlers geht es zudem um die veränderte Ausrichtung globaler Investoren und um europäische Value-Titel: sind diese vielversprechender als die amerikanischen Werte?

Weitere Themen in der Analyse:

Währungsabsicherung: Wann sie sich lohnen kann, und wann nicht

Sektorblick: Gesundheitswesen, Infrastruktur, Immobilien

Einordnungen, Einschätzungen, Strategien. Kompakt und fundiert auf den Punkt.

Sprecher:

Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Host:

Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin

Disclaimer:

