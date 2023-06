Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust vergleicht in einer aktuellen Marktanalyse die Entwicklung von Tech-Aktien aus den USA, Europa, Japan und Schwellenländern. Der Kapitalmarktanalyst stellt nach Börsenwert gewichteten Aktienindizes jeweils gleichgewichtete Indizes gegenüber. Läuft in seiner Analyse das nach Börsenwert gewichtete Marktbarometer besser, schlugen große Aktien kleinere Titel – und umgekehrt.

„Lagen europäische Aktien in diesem Jahr bislang vorne, haben amerikanische und japanische Titel zuletzt aufgeschlossen. Lediglich die Performance von Aktien aus Schwellenländern hängt bislang hinterher. Der Vergleich mit gleichgewichteten Indizes zeigt, dass Schwergewichte in allen vier Regionen die Nase vorne haben. Der Unterschied fällt allerdings nirgends so groß aus wie in den USA, wo er 8,8 Prozentpunkte beträgt. In den anderen drei Regionen liegen die gleichgewichteten Varianten 2 bis 2,7 Prozentpunkte zurück. Nicht nur in den USA waren es dabei vor allem große Technologiekonzerne, die die Performance trieben. So hoben Unternehmen wie ASML, SAP, Sony, TSMC oder Samsung auch in den anderen Regionen den Schnitt. Mit Novo Nordisk, LVMH, Shin-Etsu Chemical und Kia waren hier allerdings auch große Vertreter anderer Branche vorne mit dabei.“