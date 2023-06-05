Im vergangenen Jahr verloren Aktien von Tech-Riesen aus den USA stark an Wert. Inzwischen hat sich das Blatt jedoch gewendet. Doch wie entwickeln sich Titel jenseits der Schwergewichte? Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust hat nachgerechnet.

Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust vergleicht in einer aktuellen Marktanalyse die Entwicklung von Tech-Aktien aus den USA, Europa, Japan und Schwellenländern. Der Kapitalmarktanalyst stellt nach Börsenwert gewichteten Aktienindizes jeweils gleichgewichtete Indizes gegenüber. Läuft in seiner Analyse das nach Börsenwert gewichtete Marktbarometer besser, schlugen große Aktien kleinere Titel – und umgekehrt.

>>>Vergrößern

Quelle: HQ Trust

Seine Analyseergebnisse für das Jahr 2023 fasst Kielkopf so zusammen:

„Lagen europäische Aktien in diesem Jahr bislang vorne, haben amerikanische und japanische Titel zuletzt aufgeschlossen. Lediglich die Performance von Aktien aus Schwellenländern hängt bislang hinterher. Der Vergleich mit gleichgewichteten Indizes zeigt, dass Schwergewichte in allen vier Regionen die Nase vorne haben. Der Unterschied fällt allerdings nirgends so groß aus wie in den USA, wo er 8,8 Prozentpunkte beträgt. In den anderen drei Regionen liegen die gleichgewichteten Varianten 2 bis 2,7 Prozentpunkte zurück. Nicht nur in den USA waren es dabei vor allem große Technologiekonzerne, die die Performance trieben. So hoben Unternehmen wie ASML, SAP, Sony, TSMC oder Samsung auch in den anderen Regionen den Schnitt. Mit Novo Nordisk, LVMH, Shin-Etsu Chemical und Kia waren hier allerdings auch große Vertreter anderer Branche vorne mit dabei.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Im zweiten Teil seiner Analyse untersucht Kielkopf, ob Aktien von Tech-Schwergewichten auch auf lange Sicht besser liefen als Titel kleinerer Firmen. Hätte also ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index langfristig besser performt oder einer mit Gleichgewichtung aller Titel? Kielkopf vergleicht beide Varianten des internationalen Aktienindex MSCI World seit dem Jahr 1973.

Über seine Untersuchungsergebnisse für die Jahre 1973 bis 2023 sagt Kielkopf: