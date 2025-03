Wie drei Tech-Konzerne plötzlich zu Dividendentreibern wurden

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Bemerkenswert: Ein Fünftel des gesamten globalen Anstiegs entfällt auf nur drei Unternehmen – Meta (ehemals Facebook), Amazon und den chinesischen Online-Händler Alibaba . Diese Tech-Giganten, die früher konsequent auf Dividendenzahlungen verzichteten, haben 2024 erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte Gewinne an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Insgesamt flossen so 15,1 Milliarden US-Dollar an die Anteilseigner der drei Konzerne.

Nach Berechnungen der britischen Fondsgesellschaft Janus Henderson erreichten die weltweiten Dividendenzahlungen im Jahr 2024 ein neues Rekordniveau von 1,75 Billionen US-Dollar – ein Plus von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf bereinigter Basis, nach Abzug von Sonderausschüttungen und unter Berücksichtigung von Währungseffekten, liegt der Anstieg sogar bei 6,6 Prozent.

Die Zeiten ändern sich: Technologieunternehmen, die jahrelang jeden verfügbaren Dollar in ihr Wachstum investierten, schütten plötzlich Milliarden an ihre Aktionäre aus und tragen maßgeblich zum aktuellen Rekordniveau der globalen Dividendenzahlungen bei.

„Die Ausschüttungsquoten der Mag7-Aktien sind immer noch sehr niedrig, so dass es interessant sein wird zu sehen, ob sie ihre KI-Begeisterung mit einem stärkeren Dividendenwachstum untermauern. Und wenn sie das tun, könnte dies ein wichtiger Motor für das Dividendenwachstum in den kommenden Jahren sein“, erläutert Jane Shoemake, Portfoliomanagerin im Global-Equity-Income-Team bei Janus Henderson.

Deutschland fällt zurück

Während in 17 von 49 untersuchten Ländern neue Dividendenrekorde verzeichnet wurden, zeigt sich in Deutschland ein anderes Bild. Die Ausschüttungen deutscher Unternehmen beliefen sich auf 47,5 Milliarden Euro, was auf bereinigter Basis einem leichten Rückgang entspricht.

Besonders auffällig sind die Entwicklungen bei einzelnen Dax-Konzernen: Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kürzte seine Dividende deutlich, um die Schuldenlast aus der milliardenschweren Monsanto-Übernahme zu reduzieren. BMW senkte nach einer Rekordausschüttung im Jahr 2023 die Dividende wieder auf ein „angemesseneres Niveau“. Der Gesundheitskonzern Fresenius strich die Dividende komplett.

Aussichten für 2025

Für das laufende Jahr rechnet Janus Henderson mit einer leichten Abschwächung des Dividendenwachstums auf rund 5 Prozent. Die Gesamtsumme könnte damit auf 1,83 Billionen US-Dollar steigen – ein weiterer Rekord.

Die globalen Dividendenausschüttungen steigen seit Jahren - und Berechnungen zufolge könnte auch 2025 für Einkommens-Investoren ein gutes Jahr werden © Janus Henderson Investors

2025 dürfte dennoch ein Jahr der Unsicherheit für die Weltwirtschaft werden. Die Risiken von Zöllen und möglichen Handelskriegen sowie die hohe Staatsverschuldung in vielen großen Volkswirtschaften könnten zu weiteren Marktschwankungen führen.

Dennoch erwartet der Konsens der Analysten für 2025 einen Anstieg der Unternehmensgewinne um mehr als 10 Prozent. Selbst wenn diese Prognosen zu optimistisch sein sollten, gibt es eine gute Nachricht für Einkommensanleger: „Die gute Nachricht für Einkommensanleger ist, dass sich Dividenden in der Regel als wesentlich widerstandsfähiger erweisen als Gewinne über den Zyklus hinweg. Die Unternehmen können selbst entscheiden, wie viel sie an die Aktionäre ausschütten, so dass die Dividendenströme weit weniger schwanken“, betont Shoemake.