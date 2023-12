Fonds der Woche - Interview Tech-Investor Rolando Grandi: „Die KI-Story hat gerade erst begonnen“

Der in Bolivien geborene Rolando Grandi ist ein bekennender Technologiefan und arbeitet seit 2017 für die französische Fondsgesellschaft La Financière de l’Echiquier (LFDE). Nach einem herausfordernden Jahr 2022 konnte der von ihm verwaltete Echiquier Artificial Intelligence in diesem Jahr von der aufkommenden Begeisterung für künstliche Intelligenz profitieren und um fast 50 Prozent zulegen.

Rund 30 Unternehmen, von denen der Fondsmanager besonders überzeugt ist, bilden das Portfolio des Fonds. Die vier größten Positionen, der Chiphersteller Nvidia, der Cybersicherheitsanbieter Crowdstrike, der Onlinehändler Amazon und der Anbieter von Cloud-Computing-Plattformen Servicenow, machen derzeit 20 Prozent des Portfolios aus. Wir sprachen mit dem Manager über die Chancen und Herausforderungen.

DAS INVESTMENT: Herr Grandi, sie investieren mit ihren Fonds in wachstumsstarke Technologiewerte. Wie sehr treibt es sie um, dass viele Privatanleger auf dem Hochpunkt 2021 in den Fonds eingestiegen sind und heute auf hohen Verlusten sitzen?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Rolando Grandi: Unser Fonds litt insbesondere unter seiner Ausrichtung auf hohes Wachstum und dem Engagement in unrentablen Unternehmen, die im aktuellen makroökonomischen Umfeld erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Um dem Rechnung zu tragen, haben wir das Portfolio natürlich angepasst und uns auf die Qualität des Geschäftsmodells, die Rentabilität und die Bewertung konzentriert. Wir sind nach wie vor vom Potenzial der Thematik überzeugt.

Als langfristig orientierter Investor konzentrieren wir uns auf die Wertschöpfung über eine empfohlene Haltedauer von fünf Jahren. Die Ergebnisse zwischen Ende 2021 und Ende 2022 waren natürlich nicht zufriedenstellend. Es handelte sich jedoch um eine Ausnahmeperiode, die nicht das volle Potenzial unserer Strategien widerspiegelt.

Einer der Hauptgründe für diese vorübergehende Underperformance war der rasche wirtschaftliche Paradigmenwechsel mit hoher Inflation und steigenden Zinsen. Dieses Umfeld, unter dem die Finanzmärkte und insbesondere Wachstumsaktien litten, hat viele Anleger überrascht. Mit unserem angepassten Ansatz verfolgen wir drei Ziele: Zunächst geht es darum, an unseren starken Überzeugungen wie beispielsweise Nvidia, Tesla, Servicenow, Mercadolibre und Microsoft festzuhalten und diese noch stärker zu gewichten. Der nächste Schritt besteht darin, das Engagement in unprofitablen Unternehmen zu reduzieren. Die dritte Komponente besteht darin, in wachstumsstarke Unternehmen mit hoher Rentabilität zu investieren, wie wir es beispielsweise bei Alphabet, MSCI und Constellation Software getan haben.

Technologieaktien galten damals als teuer, weshalb viele Anleger zuletzt in unterbewertete Value-Aktien investierten. Wie steht es nun um die Bewertung von Technologie?

Grandi: Das Jahr 2022 war von sinkenden Bewertungen geprägt. Die durchschnittliche Bewertung einer Aktie in der Cloud-Branche lag im Jahr 2021 bei mehr als dem 20-fachen des erwarteten Unternehmenswerts beziehungsweise Umsatzes. Ende 2022 war sie auf das Fünffache zurückgefallen. Anfang dieses Jahres konnte also niemand mehr behaupten, Technologieaktien seien teuer. Der Durchbruch der künstlichen Intelligenz (KI) kommt den Technologieunternehmen zugute, da mehr in diesen Bereich investiert wird. Halbleiterhersteller und die Schwergewichte der Cloud-Computing-Branche waren die ersten, die davon profitierten, so dass sich die Performance auf eine Handvoll Unternehmen konzentrierte. Diese sich abzeichnende Technologie-Rallye dürfte sich im nächsten Jahr fortsetzen, sofern die Technologieinvestitionen weiter steigen, sich die Zinssätze stabilisieren und der Einsatz künstlicher Intelligenz weiter zunimmt.

Einige Experten gehen davon aus, dass die Zinsen länger als erwartet hoch bleiben könnten. Das ist kein gutes Umfeld für Wachstumsaktien. Wie agieren Sie in diesem Kontext?

Grandi: Nicht nur das absolute Zinsniveau, sondern auch die Veränderungsrate hat einen entscheidenden Einfluss auf Wachstumsaktien. Der spektakuläre Zinsrückgang zwischen 2019 und 2020 war ein wichtiger Auslöser für die starke Performance von Wachstumsaktien, während der Anstieg im Jahr 2022 das Gegenteil bewirkte.

Wir gehen davon aus, dass die stabile Geldpolitik eine Outperformance der Wachstumsaktien ermöglichen wird, da sie es den betreffenden Unternehmen ermöglicht, ihr Wachstum trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds fortzusetzen. Bloomberg prognostiziert für unsere KI-Strategie Echiquier Artificial Intelligence für die nächsten drei Jahre ein moderates jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von plus 38 Prozent. Die Fähigkeit, schnell zu wachsen, während der Rest der Wirtschaft in die Rezession abrutscht, dürfte ein wichtiger Performancefaktor für den Fonds sein.

Darüber hinaus wird ein Rückgang der Zinssätze im Zuge einer Normalisierung der Inflation die Wertentwicklung des Fonds aufgrund der höheren Bewertungskennzahlen noch weiter verstärken. Zudem haben sich die Unternehmen auf dieses Umfeld eingestellt, indem sie sich auf ein effizienteres Wachstum konzentrieren. Die operativen Margen steigen rasch. Bei unseren Anlagethemen KI und Raumfahrt sehen wir eine beschleunigte Entwicklung hin zur Profitabilität sowie eine starke Margenausweitung bei bereits profitablen Unternehmen.

Wer nach AI-Aktien sucht, stößt schnell auf große und bekannte Tech-Namen wie Apple oder Nvidia. Die bekommt ein Anleger auch, wenn er sich einfach einen Nasdaq-ETF ins Depot legt. Zumal sich der US-Technologieindex in den vergangenen Jahren deutlich besser entwickelt hat als viele aktive Tech-Fonds. Was unterscheidet Ihre Fonds von anderen Fonds oder ETFs, die sich auf Zukunftsthemen oder Megatrends konzentrieren?

Grandi: Wir konzentrieren uns auf aktives Aktienmanagement, das auf Überzeugungen basiert. Daher können wir nur für diesen Managementstil sprechen, der ebenso zur DNA von LFDE gehört wie unser Know-how, Megatrends durch strenge Disziplin und eine langfristige Vision zu erkennen.

In unserem KI-Fonds liegt die Gewichtung dieser „Mega-Caps“ bei 25 Prozent gegenüber rund 50 Prozent in den amerikanischen Technologie-Benchmarks. Das bedeutet, dass wir uns zwar in der Regel auf die größten Unternehmen konzentrieren, die sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt haben, aber auch nach anderen Chancen Ausschau halten.

Ein Fonds wie der unsere ist Tag für Tag auf der Suche nach den vielversprechendsten Unternehmen im Bereich KI. Dieser aktive Managementansatz, der sich sowohl auf eine thematische als auch auf eine finanzielle und nicht-finanzielle Analyse stützt, unterscheidet sich von den großen Referenzindizes des Technologiesektors.

Passive Managementansätze, wie etwa die Investition in einen Nasdaq-ETF, leiden unter der mangelnden Diversifikation, da die Performance im Wesentlichen von einer Handvoll Aktien abhängt. Die Nasdaq ist nicht speziell auf ein einzelnes Thema ausgerichtet, sondern konzentriert sich auf die größten Unternehmen, die nicht aus dem Finanzsektor stammen.

Auch wenn der Index unseren Fonds in letzter Zeit übertroffen hat, war dies in den ersten Jahren unserer Strategie anders. Die Nasdaq ist nicht unsere Benchmark. Wir sind vielmehr der Ansicht, dass eine auf KI ausgerichtete Strategie aufgrund des schnelleren Wachstums in diesem Bereich langfristig aktive oder passive technologieorientierte Strategien übertreffen sollte. So wird beispielsweise für den Nasdaq-Index in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von 13 Prozent erwartet, während es bei unserer Strategie 38 Prozent sind.

Wird Künstliche Intelligenz ein langfristiger Investmenttrend bleiben, oder wird er ebenso schnell wieder verschwinden wie andere Hype-Themen?

Für den Technologiesektor, der in den vergangenen zehn Jahren praktisch für das gesamte weltweite Gewinnwachstum verantwortlich war, ist der Aufstieg der KI ein neuer Wachstumsmotor. Es handelt sich um eine bereichsübergreifende Revolution, die unserer Ansicht nach enorme Chancen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation der Wirtschaft bietet. Nach Schätzungen von PwC wird KI bis 2030 einen Beitrag von rund 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft leisten. Die Technologieunternehmen, die in unserem Portfolio stark vertreten sind, sind diejenigen, die sich die KI am schnellsten zu eigen machen. So ist sie beispielsweise dabei, sich im Gesundheitssektor durchzusetzen - in der Diagnostik, der DNA-Sequenzierung und bei klinischen Tests.

Generative KI ist eine Revolution für sich: Auch sie wird sich auf zahlreiche Sektoren auswirken. Beispielsweise wird KI zunehmend für die Verarbeitung von Geodaten und in der Raumfahrt eingesetzt, sei es für die automatische Steuerung von Raketen oder Satelliten oder für die Entwicklung von Raketen. Dank generativer Ausgestaltung ermöglicht die KI die Entwicklung neuartiger Projekte für die Raumfahrt unter Berücksichtigung der in diesem Sektor geltenden Beschränkungen. Sie ermöglicht eine bessere Auflösung von Satellitenbildern und deren algorithmische Analyse. Damit trägt sie dazu bei, zahlreiche Herausforderungen auf der Erde zu bewältigen. Wir stehen erst am Anfang einer neuen Ära.

Gibt es bei dem rasanten technologischen Wandel nicht auch viele Verlierer?

Vor uns liegt ein Paradigmenwechsel. Bei jeder Disruption gibt es Gewinner, die in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell anzupassen. Die Verbreitung von KI erfolgt in einem exponentiellen Tempo. Während die Automobilindustrie neun Jahrzehnte und das Internet ein Jahrzehnt brauchten, um 500 Millionen Nutzer zu erreichen, hat Chat GPT diese Marke in einem Zehntel eines Jahrzehnts (sechs Monaten) erreicht! Und die KI-Story hat gerade erst begonnen.

Welche Unternehmen haben sie aktuell auf dem Kaufzettel und warum gerade diese?

Im Bereich KI haben die jüngsten Quartalsberichte die Anleger beruhigt und einigen Titeln wie Mercadolibre oder dem Cloud-Dienstleister Datadog zu einem Kurssprung verholfen. Als Anbieter von Monitoring-Dienstleistungen profitiert Datadog von der Migration in die Cloud, vom Boom der KI-Algorithmen, die neue, komplexere Cloud-Infrastrukturen erfordern, und von steigenden IT-Budgets. In diesem komplexen Umfeld ist die Qualität des Managements von entscheidender Bedeutung, wie Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Servicenow zeigen.

Vielen Dank für das Interview!