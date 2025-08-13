Der Han-Gins Tech Megatrend ETF bündelt die wichtigsten Zukunftstechnologien von KI bis Blockchain. Mit über 100 Prozent Rendite seit Auflage überzeugt er trotz höherer Kosten.

In einer Welt, die sich rasant verändert, gewinnen Megatrends zunehmend an Bedeutung. Diese langfristigen, strukturellen Entwicklungen prägen Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie über Jahrzehnte hinweg. Dabei sind diese Trends selbst nicht nur die Treiber von Innovationen, sondern auch von wirtschaftlichem Wachstum.

Bahnbrechende Zukunftstechnologien der modernen Wirtschaft, wie künstliche Intelligenz (KI), ermöglichen effizientere Arbeitsprozesse und bieten in Forschung und Entwicklung Grundlagen für völlig neue Ansätze. Es ist daher nicht verwunderlich, dass immer mehr Technologieunternehmen an der Disruption teilhaben wollen und den Fortschritt der Industrie 4.0 mit vorantreiben.

Zu den wichtigsten Megatrends zählen:

Robotik, Automation und künstliche Intelligenz (KI)

Cloud-Computing und Big Data

Cybersecurity

Zukunft der Mobilität und Future Cars

Genomik und Biotechnologie

Blockchain-Technologie

d igitale Unterhaltung

s oziale Medien

Gleichgewichtete Zukunftsthemen

Die Anzahl der innovativen Technologie-ETFs, die es ermöglichen in die interessanten und wachstumsstarken Zukunftsthemen zu investieren, ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Doch in welchen Megatrend sollen Anleger nun investieren und vor allem mit welcher Gewichtung?

Anlegern, die sich nicht tiefgründig mit den einzelnen Megatrends und vor allem mit dem Für und Wider einzelner Unternehmen beschäftigen wollen, bietet der von Han-ETF und Gins Global Investment Management aufgelegte Han-Gins Tech Megatrend Equal Weight ETF (ISIN: IE00BDDRF700) eine einfache Möglichkeit, gebündelt an den Megatrends der Zukunft zu partizipieren. Der bereits im Oktober 2018 in Irland aufgelegte thesaurierende Aktien-ETF bietet einen gleichgewichteten Zugang zu Unternehmen, die Innovationen in acht Untersektoren vorantreiben. Dazu zählen Robotik und Automation, Cloud-Computing und Big Data, Cybersicherheit, Future Cars, Genomics, Social Media, Blockchain und digital Entertainment.

Insgesamt enthält der dem ETF zugrundeliegende Solactive Innovative Technologies Index, der vollständig physisch abgebildet wird, 120 Unternehmen, die halbjährlich überprüft werden. Innerhalb jedes Megatrends wird dabei in 15 führende Unternehmen gleichgewichtet investiert. Das reduziert Klumpenrisiken und ermöglicht eine breite Partizipation an den Innovationspotenzialen.

Wenig überraschend dominieren Unternehmen aus Nordamerika mit rund 61 Prozent die regionale Gewichtung, gefolgt von Asien mit einem Anteil von 27 Prozent. Europa ist mit 9 Prozent vertreten und die Unternehmen aus dem pazifischen Raum machen gut 3 Prozent des Index aus.

Überzeugende Performance – höhere Kosten

Seit seiner Auflage im Oktober 2018 konnte der Han-Gins Tech Megatrend Equal Weight ETF eine Gesamtrendite von über 106 Prozent erzielen, was einer jährlichen Rendite von gut 11 Prozent entspricht. Über die vergangenen fünf Jahre liegt der Wertzuwachs bei 48 Prozent, das entspricht 8 Prozent Rendite pro Jahr. Auch über drei Jahre kann sich das Ergebnis mit einer Wertsteigerung von knapp 30 Prozent sehen lassen.

Besonders stark entwickelten sich dabei die Themenbereiche Cybersecurity, Cloud-Computing und digitale Unterhaltung. Zuletzt legten Unternehmen wie das breit aufgestellte chinesische Technologieunternehmen Meitu und der australische Spezialist für Rechenzentren Iren kräftig an Wert zu und gehörten zu den Top-Performern.

Das Fondsvolumen des Aktien-ETF hat sich nach einem starken Anstieg im Jahr 2021 inzwischen bei knapp 90 Millionen Euro eingependelt. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,59 Prozent pro Jahr und fällt damit nicht gerade günstig aus. Angesichts der bisher erzielten überzeugenden Performance sind die Kosten jedoch zu vernachlässigen.

Ein ETF für die Zukunft

Der Han-Gins Tech Megatrend Equal Weight ETF eignet sich für Kapitalanleger, die von dem langfristigen Potenzial disruptiver Technologien überzeugt sind und ohne großen Aufwand in ein breit diversifiziert und gleichgewichtetes Portfolio investieren wollen. Die „Magnificent 7“ wie Nvidia, Microsoft oder Apple stehen dabei bewusst nicht im Mittelpunkt. Investoren müssen sich auf keinen einzelnen Megatrend festlegen, sondern partizipieren an vielen Wachstums-Themen gleichzeitig.

Weltweit werden Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain gefördert und Technologien wie Cloud-Computing und Cybersecurity gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das lässt auf ein hohes Zukunftspotenzial schließen. Mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 21 sind die Unternehmen derzeit zwar nicht günstig bewertet, bei einem langfristig geschätzten durchschnittlichen Gewinnwachstum von mehr als 7 Prozent stehen die Zeichen der Zukunft jedoch weiterhin auf Wachstum.