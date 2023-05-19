KI, Cloud-Infrastruktur, Halbleiter Steht Technik wieder an der Spitze?

Nach der Schwächephase im vergangenen Jahr scheint es für Tech-Unternehmen nun wieder bergauf zu gehen. Welche Zeichen für einen anhaltend positiven Trend sprechen und wie es um die Rentabilität bestellt ist, erläutern die Carmignac-Experten David Older und Mathias Santos.

Frau mit VR-Brille auf einer Metaverse-Messe in Kunshan, China: Aus Sicht der Carmignac-Experten dürfte sich der Tech-Sektor gut entwickeln.

David Older, Carmignac

Angesichts von Bewertungen, die deutlich unter dem Höchststand des Vorjahres liegen, eines stärkeren Fokus auf Rentabilität und einer neuen Begeisterung für künstliche Intelligenz dürfte sich der Technologiesektor auch in Zukunft gut entwickeln. Dieser Meinung sind David Older, Leiter der Aktienabteilung von Carmignac, und sein Kollege Mathias Santos, Analyst für Technologie, Medien und Telekommunikation.

Welche Möglichkeiten sich für Anleger bieten und welche Bereiche besonders profitieren, analysieren sie im Folgenden.

Tech-Sektor: Rezessionssicher?

In der Vergangenheit hat der Technologiesektor eher in die Expansion als in die Maximierung der Rentabilität investiert. Dies ändert sich nun jedoch, da die Technologieunternehmen angesichts der sich abschwächenden Weltwirtschaft zunehmend auf die Verbesserung ihrer Rentabilität setzen.

Elon Musk beispielsweise hat die Kostenstruktur von Twitter radikal gesenkt, indem er den Personalbestand um 75 Prozent reduzierte, und Mark Zuckerberg bezeichnete das Jahr 2023 als „Jahr der Effizienz“, da er die Kostenbasis von Meta rationalisiert.

Es wird erwartet, dass diese Verlagerung in Richtung Rentabilität im gesamten Technologiesektor die Margenexpansion und das Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) im kommenden Jahr und darüber hinaus unterstützen wird.

Darüber hinaus haben die Analysten in den vergangenen sechs Monaten die Gewinnerwartungen für den Technologiesektor stärker zurückgeschraubt als für andere Sektoren, was erklären könnte, warum es in letzter Zeit mehr positive Überraschungen gegeben hat.

Tech-Sektor: Welche Chancen gibt es?

Die künstliche Intelligenz scheint im Vergleich zu anderen „gehypten“ Trends der vergangenen Zeit kurzfristig positive wirtschaftliche Vorteile für den gesamten Sektor zu haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint KI eher ein „iPhone-Moment“ als eine potenzielle Enttäuschung zu sein (wie es das Metaverse, das Internet der Dinge, autonomes Fahren und Blockchain bisher waren).

Die meisten großen Technologieunternehmen investieren bereits in erheblichem Umfang in KI-Möglichkeiten.

Im Vergleich zu früheren Trends besteht der entscheidende Unterschied darin, dass die mit KI verbundenen Umsatzchancen sehr schnell realisiert werden könnten, wie die Einführung mehrerer KI-gestützter Produkte durch Microsoft bereits zeigt.

Cloud- und Compute-Power-Player werden von der KI-Explosion profitieren

Cloud-Infrastrukturen (Microsoft Azure, Amazon AWS, Google, Oracle) und Anbieter von Rechenleistung (Nvidia, AMD) könnten ebenfalls große Chancen in der KI sehen.

Tech-Gewinn: Fokuspunkt Mathias Santos, Carmignac

Es gab Debatten über die Zyklizität der Werbeausgaben, und die Online-Werbetreibenden litten unter Apples Beschränkungen der Bedingungen für die gemeinsame Nutzung von Daten für gezielte Werbung. Die Berichte von Google und Meta zeigen jedoch, dass die Werbeausgaben höher sind als befürchtet, mit positiven Entwicklungen in den Segmenten Reisen und Einzelhandel.

„Trotz der jüngsten Befürchtungen scheinen die Trends bei der Online-Werbung vielversprechend zu sein, insbesondere in den Bereichen Reisen und Einzelhandel, die trotz der Rezessionsängste ein positives Wachstum aufweisen“, bekräftigt Santos.

Die Cloud-Sparte von Microsoft erzielte im Laufe des Quartals einen Umsatz, der die Erwartungen übertraf, was darauf hindeutet, dass die Befürchtungen über eine Verlangsamung des Cloud-Wachstums aufgrund der Optimierung der Ausgaben von Firmenkunden zu negativ waren. Die starke Leistung der Cloud-Sparte trug wesentlich zum Gesamtwachstum des Tech-Giganten bei.

In der Halbleiterindustrie sahen sich die Hersteller von High-End-Produkten mit schwierigen Wachstumstrends konfrontiert, da sie mit der rasanten Verbreitung von PCs, Smartphones und Cloud-Technologien während der Pandemie verglichen wurden. Infolgedessen befindet sich die Branche derzeit in einer Anpassungsphase, in der ein Rückstau an Lagerbeständen abgebaut werden muss, bevor neue Produkte auf den Markt gebracht werden können. Es besteht jedoch Hoffnung auf Besserung in der zweiten Jahreshälfte. Es lohnt sich, die Segmente des Halbleitermarktes für Automobil- und Industrieanwendungen im Auge zu behalten, in denen nach wie vor Knappheit herrscht und die im Zuge der Normalisierung der Lieferketten mit einem schwierigeren Umfeld rechnen müssen. In der Zwischenzeit scheinen Halbleiterunternehmen wie Nvidia, die sich auf KI-Computing im Rechenzentrum spezialisiert haben, bereit zu sein, von der Zukunft der KI und ihrem Potenzial zu profitieren.

>> Kontakt für weitere Informationen