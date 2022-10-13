Digitale Versicherung Erstes islamkonformes Insurtech startet in Deutschland

Das Ende 2021 in Berlin gegründete Technologie-Unternehmen Neova Techafull will eine neue Art von Versicherungen in Europa anbieten. Als Pionier der sogenannten Islamic Insurtechs bringt es jetzt die ersten islamkonformen Digital-Policen auf den deutschen Versicherungsmarkt.

Screenshot der Internetseite von Neova Techafull: Das Insurtech bietet seinen Kunden in Deutschland die Möglichkeit, Europas erste islamkonforme Digital-Versicherungen online abzuschließen.

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Neova Techafull richtet sich mit einem neuen Angebot an Online-Kunden in Deutschland, die sich islamkonform versichern möchten. Auf der Internetseite des Berliner Insurtech-Unternehmens können sie ab sofort eine Hausrat-, Privathaftpflicht- und Unfallversicherung abschließen.

Das Unternehmen will sein Angebot zukünftig um weitere Produkte ergänzen, die europaweit verfügbar sein sollen. Alle Policen der neuen Marke sollen auf dem Prinzip der zinsfreien Versicherung basieren. Um Ressourcen zu schonen, sind sie ausschließlich online verfügbar.

Neova Techafull wurde im November als Tochtergesellschaft der Neova Participation Insurance gegründet, die zur Kuveyt Türk Finance Group gehört. Ziel des Unternehmens sei es, seine „Angebote und die Mission sozialer Verantwortung in ganz Europa zu realisieren“.