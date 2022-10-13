Digitale Versicherung Erstes islamkonformes Insurtech startet in Deutschland
Neova Techafull richtet sich mit einem neuen Angebot an Online-Kunden in Deutschland, die sich islamkonform versichern möchten. Auf der Internetseite des Berliner Insurtech-Unternehmens können sie ab sofort eine Hausrat-, Privathaftpflicht- und Unfallversicherung abschließen.
Das Unternehmen will sein Angebot zukünftig um weitere Produkte ergänzen, die europaweit verfügbar sein sollen. Alle Policen der neuen Marke sollen auf dem Prinzip der zinsfreien Versicherung basieren. Um Ressourcen zu schonen, sind sie ausschließlich online verfügbar.
Neova Techafull wurde im November als Tochtergesellschaft der Neova Participation Insurance gegründet, die zur Kuveyt Türk Finance Group gehört. Ziel des Unternehmens sei es, seine „Angebote und die Mission sozialer Verantwortung in ganz Europa zu realisieren“.