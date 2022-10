Teilen

Digitale Versicherung Erstes islamkonformes Insurtech startet in Deutschland

Das Ende 2021 in Berlin gegründete Technologie-Unternehmen Neova Techafull will eine neue Art von Versicherungen in Europa anbieten. Als Pionier der sogenannten Islamic Insurtechs bringt es jetzt die ersten islamkonformen Digital-Policen auf den deutschen Versicherungsmarkt.