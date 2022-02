Statistik für 2021 Krankenversicherer trotz sinkender Fehlzeiten alarmiert

2021 war der Krankenstand aller bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherten Erwerbspersonen so niedrig wie seit acht Jahren nicht mehr. Das berichtet die mit rund 10,8 Millionen Versicherten größte Krankenkasse Deutschlands vorab aus ihrem diesjährigen Gesundheitsreport. Dessen Datengrundlage bilden die rund 5,5 Millionen bei der TK versicherten Erwerbstätigen. Dazu zählen neben Berufstätigen auch Empfänger von Arbeitslosengeld 1. Unter ihren Fehltagen versteht man die Krankheitstage aufgrund von Krankschreibungen. Setzt man diese Zahl nun ins Verhältnis zur Sollarbeitszeit von Arbeitnehmern, ergibt sich der Krankenstand.

Immer weniger Krankschreibungen

Dieser prozentualer Anteil schwankte im Jahresverlauf 2021 zwischen rund 3,6 Prozent im August und bis zu knapp 4,9 Prozent im November. Der aktuell veröffentlichte Durchschnittswert von etwas weniger als 4 Prozent bedeute einen deutlichen Rückgang gegenüber 2020 (4,1 Prozent). Einen so niedrigen Krankenstand verzeichneten die Hamburger zuletzt vor acht Jahren. „Damit war im Schnitt jede TK-versicherte Erwerbsperson im vergangenen Jahr 14,5 Tage krankgeschrieben“, erkärt der gesetzliche Krankenversicherer an konkreten Fehltagen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 15,1 Tage beziehungsweise 15,4 Tage 2019 und 15,5 Tage 2018.

Jens Baas, Techniker Krankenkasse

„Bereits im ersten Corona-Jahr 2020 haben wir einen starken Rückgang der Krankschreibungen im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt“, erklärt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. „Hauptgrund dafür sind deutlich weniger Krankmeldungen aufgrund von Erkältungskrankheiten - wie schon im Vorjahr.“ So fehlte jede Erwerbsperson 2021 durchschnittlich nur 1,64 Tage aufgrund von Grippe und Co. Zum Vergleich: 2020 waren es noch 2,30 Tage beziehungsweise 2,37 Tage 2019 und 2,55 Tage 2018. „Das zeigt, dass die Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor sehr wirksam sind“, so der studierte Humanmediziner und ehemalige Unternehmensberater.

Allerdings gab es im Jahr der besonders schweren beziehungsweise ansteckenden Corona-Varianten Delta und Omikron mit 37.625 Krankschreibungen deutlich mehr Covid-19-Diagnosen. Im ersten Pandemiejahr verzeichnete die TK nur 26.833 Corona-Fehltage. Die meisten der insgesamt rund 5,13 Millionen Krankschreibungen im Jahr 2021 gehen aber nach wie vor auf psychische Leiden zurück. Das deckt sich mit den Erkenntnissen der mit rund 5,5 Millionen Versicherten drittgrößten Krankenkasse DAK-Gesundheit. Bei dem ebenfalls in Hamburg beheimateten Krankenversicherer erreichten die entsprechenden Fehlzeiten jetzt einen neuen Höchststand.

Für die aktuelle Krankenstands-Analyse wertete das Berliner Iges Institut die Daten von rund 2,4 Millionen erwerbstätigen DAK-Versicherten in ganz Deutschland aus. Demnach verzeichnet die Krankenkasse wegen psychischer Erkrankungen erstmals 276 Fehltage je 100 Versicherte. Allein Depressionen verursachten davon 108 Tage. „In der Corona-Pandemie fühlen sich viele Menschen gestresst und stehen unter Anspannung. Das führt offensichtlich zu einer Zunahme von Fehltagen wegen Rückenschmerzen und bestimmten psychischen Diagnosen“, so Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Die weiter steigenden Fehlzeiten bei den psychischen Erkrankungen sind alarmierend.“

Andreas Storm, DAK-Gesundheit

„Besorgniserregend ist, dass bei vielen Menschen mit Depression die Erkrankung in der Pandemie langwieriger wird“, so Storm weiter. Beschäftigte mit entsprechender Diagnose auf ihrer Krankschreibung fallen im Durchschnitt für 61 Tage aus. „Wir sehen strukturelle Änderungen im Krankenstand, die auch ein Signal an die Arbeitgeber sind, sich darauf einzustellen.“ Dass es auch anders als bisher gehe, zeige unter anderm der unterdurchschnittliche Krankenstand bei digitalisierten Branchen auf: Berufsfelder mit vielfältigen Möglichkeiten für Homeoffice und digitales Arbeiten hatten 2021 weniger Fehlzeiten als andere.

Die DAK-Analyse zeigt für die Datenverarbeitungsbranche sowie für Banken und Versicherungen jeweils einen unterdurchschnittlichen Krankenstand von 2,3 beziehungsweise 2,9 Prozent. Diese Branchen haben traditionell einen niedrigeren Krankenstand, doch der Abstand zum Durchschnitt wurde unter Pandemie-Bedingungen besonders deutlich. Weit überdurchschnittlich war der Krankenstand im Gesundheitswesen (4,7 Prozent) sowie in der Branche Verkehr, Lagerei und Kurierdienste (4,5). Entsprechend hatten Beschäftigte im Verkehr und in Gesundheitsberufen pro Kopf die meisten Fehltage: durchschnittlich 18 beziehungsweise 17 Tage pro Jahr.