Manuel Peiffer 19.05.2016 Aktualisiert am 27.05.2016 - 09:58 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Technologie-Aktien Amerikas Vorzeigeunternehmen schwächeln

In den letzten Jahren wurden die Amerikaner nicht müde, immer wieder zu betonen, dass die weltweit führenden Unternehmen im Technologie-Bereich in den Vereinigten Staaten beheimatet sind. Doch langsam weht den Vorzeigeunternehmen wie Apple, Twitter oder Netflix der Börsenwind frontal ins Gesicht. Manuel Peiffer von GVS Financial Solutions analysiert die Wachstumsentwicklung der amerikanischen Tech-Giganten.