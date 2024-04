ANZEIGE

Automatisierung, KI, Cloud-Computing Das Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

Technologie-Unternehmen sind an der Börse weiterhin gefragt – und zwar aus guten Gründen, wie Portfoliomanagerin Pam Hegarty und Vincent Nichols, Investmentspezialist US and Global Thematic Equities bei BNP Paribas Asset Management, finden. Der Trend zur Digitalisierung sei ungebrochen – auch wenn es Verlierer geben wird.