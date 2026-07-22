Einblicke in den Carmignac Portfolio Tech Solutions geben Ingo Boxleitner und Benjamin Kaiser, beide Business Development Directors Germany bei Carmignac.

Im April 2024 wechselte Kristofer Barrett zu Carmignac und übernahm die Verantwortung für den Carmignac Investissement. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber verwaltete er neben einem globalen Aktienfonds auch einen Technologiefonds mit einem Volumen von über 14 Milliarden Euro.

Seinen bewährten Investmentansatz setzt er seit Juni 2024 bei Carmignac im Carmignac Portfolio Tech Solutions fort. Im WebCall blicken die Carmignac-Experten Ingo Boxleitner und Benjamin Kaiser auf die ersten zwei Jahre des Fonds zurück und zeigen, wie Barrett seine Philosophie umsetzt: die Identifikation profitabel wachsender Unternehmen zu attraktiven Bewertungen entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette.

Erfahren Sie, wie sich dieser Ansatz in einem dynamischen Marktumfeld bewährt hat, welche Chancen Kristofer Barrett aktuell sieht und wie er die Zukunft des Technologiesektors einschätzt.

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